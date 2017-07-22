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Apple защитила облако iCloud в iOS 15 для России, но оставила его полуоткрытым для Китая и Беларуси

08 июня 2021, 10:07




Компания Apple анонсировала новые программные средства защиты конфиденциальности в операционных системах, используемых в выпускаемых компанией устройствах. Они появятся в iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey и watchOS 8. Уже с первого дня обновления новая версия доступна в бета-варианте. Это дает возможность разработчикам начать внедрять новые функции в свои приложения. Для рядовых пользователей устройств Apple обновления станут доступны позднее, в конце этого года, как заявила Apple.

Apple защитила облако iCloud в iOS 15 для России, но оставила полуоткрытым для Китая и Беларуси


Новые функции защиты конфиденциальности предоставляют возможность получения отчета. В нем пользователь сможет увидеть, как часто установленные приложения использовали предоставленные им разрешения. Речь идет о доступе к местоположению, фотографиям, камере, микрофону и контактам. Отчетность будет выдаваться за последние семь дней. Можно будет узнать, как и кому могли быть переданы личные данные, узнать о всех сторонних доменах, которые могли воспользоваться этими данными через приложения.

Вторая важная, давно ожидаемая функция называется «Скрыть мою электронную почту» (Hide My Email). Она предоставляет пользователям доступ к уникальным, случайным адресам электронной почты iCloud, через которые ведется пересылка электронных писем в личный почтовый ящик. Эти случайные адреса практически невозможно подобрать, на чем и строится защита.

Apple защитила облако iCloud в iOS 15 для России, но оставила полуоткрытым для Китая и Беларуси


Функция Hide My Email дебютирует в приложении Mail в рамках будущего обновления iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey и iCloud.com. Она позволит создавать и удалять столько адресов электронной почты, сколько необходимо. Асинхронность этих действий с потенциальными мошенниками позволяет сохранить защищенность даже в том случае, если мошенникам вдруг по какой-то причине удалось узнать (идентифицировать/перехватить) какой-либо из использованных случайных адресов.

Apple представила также новый план подписки iCloud+. Он охватывает уже существующие уровни хранилища Apple iCloud с функциями конфиденциальности, такими как Hide My Email, iCloud Private Relay и расширенную поддержку HomeKit Secure Video.

Компания предложила новый VPN-подобный сервис Private Relay, встроенный прямо в iCloud. Он позволяет пользователям подключаться напрямую и просматривать веб-страницы более безопасным и конфиденциальным способом. При просмотре в Safari на устройствах, где имеется поддержка Apple Private Relay, гарантируется, что весь трафик, покидающий устройство, будет зашифрован.

Apple защитила облако iCloud в iOS 15 для России, но оставила полуоткрытым для Китая и Беларуси


Однако, предвидя возможные сложности предоставления этой функции в разных странах, Apple ввела страновую дифференциацию. Apple не упомянула полный список стран, где действие новой функции окажется ограничено, но сообщила Reuters, что Private Relay не будет работать в Китае, Беларуси, Колумбии, Египте, Казахстане, Саудовской Аравии, Южной Африке, Туркменистане, Уганде и на Филиппинах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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