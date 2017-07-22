Китайская компания RedMagic, уже хорошо известная на российском рынке, объявила о начале глобальных продаж своего лучшего, флагманского смартфона RedMagic 6R. Модель была анонсирована месяц назад в Китае, отметилась там хорошим спросом, и теперь доступна на внешних рынках.
Главная отличительная особенность RedMagic 6R - лучшая на сегодняшний день (с точки зрения производительности) аппаратная оснастка при умеренной цене и поддержке сетей 5G, что является залогом передового уровня на пару лет вперед.
RedMagic 6R с 8/128 Гбайт памяти в «космическом» оформлении (цвет Cosmos) стоит 499 евро (44 100 руб.), а версия с 12/256 Гбайт памяти в «серебряном» дизайне (цвет Mercury) стоит 599 евро (52 900 руб.).
RedMagic 6R будет доступен в Европе пока только в странах ЕС. Это ограничение возникло скорее всего из-за отсутствия внятной стратегии развития сетей 5G в других странах, что стало для производителя одним из знаковых параметров при выборе регионов присутствия.
Смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400 x 1080 пикселей) и частотой обновления 144 Гц, допускающей адаптивную настройку частоты обновления для обеспечения наилучшего расхода питания. Выбор возможен по следующим уровням: 30/60/90/120/144 Гц. Частота дискретизации одним касанием пальца составляет 400 Гц, при касании несколькими пальцами - 360 Гц. Соотношение сторон - 20:9, пиковая яркость 770 нит.
Приятная изюминка - оснащение телефона чипсетом Snapdragon 888 с поддержкой обоих уровней сетей 5G - SA/NSA. Графическая поддержка на базе процессора Adreno 660. Оснащение памяти: 6/8/12 Гбайт ОЗУ (LPDDR5) и встроенная память емкостью 128/256 Гбайт (UFS 3.1). Предусмотрено жидкостное охлаждение и технология отвода тепла с использованием графена. Программное оснащение - RedMagic OS 4.0 на базе Android 11.
Смартфон имеет четыре камеры: основная 64 Мп на базе сенсора Sony IMX682, сверхширокоугольная 8 Мп камера, 5 Мп макрокамера и 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и диафрагму f/1,8. В телефоне есть два игровых триггера с частотой опроса 400 Гц, аккумулятор на 4200 мАч и быстрая зарядка мощностью 30 Вт. Датчик отпечатков пальцев размещен на дисплее.
Коммуникационный набор выглядит следующим образом: 5G NSA / SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц + 6 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS (L1 / L5) + ГЛОНАСС, USB Type-C.
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