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6,5-дюймовый POCO M3 Pro 5G на базе Dimensity 700 стоит меньше $200

08 июня 2021, 13:21




Компания POCO, являющееся суббрендом Xiaomi, похоже, набирает обороты на рынке смартфонов для тех, кто хочет высокой производительности и разумного набора функций, но не готов переплачивать за «дизайнерские» навороты и может пожертвовать частью новых возможностей в области графики ради своей цели.

Признаком тренда стал выход на глобальный рынок модели POCO M3 Pro 5G. В прошлом месяце этот смартфон появился в Китае, а теперь его продажи вышли на мировой уровень.

6,5-дюймовый POCO M3 Pro 5G на базе Dimensity 700 стоит ниже 200 долларов


POCO M3 Pro 5G предлагается в трех цветовых вариантах - Power Black, Cool Blue и POCO Yellow. Вариант с 4/64 Гбайт памяти стоит 192 доллара (13 900 руб.), а модель с 6/128 Гбайт памяти обойдется в 220 долларов (16 000 руб.).

По своему дизайну POCO M3 Pro 5G похож на POCO M3, выпущенный в ноябре прошлого года. С точки зрения начинки - это скорее модель Redmi Note 10 5G, появившаяся на рынке в мае.

6,5-дюймовый POCO M3 Pro 5G на базе Dimensity 700 стоит ниже 200 долларов


Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080х2400 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Дизайн отвечает классическим требованиям с кинематографической пропорцией (20:9) при соотношении площади экрана к лицевой панели в 91%.

В телефоне имеется поддержка функции динамической настройки частоты обновления DynamicSwitch. Она автоматически настраивает частоту на один из вариантов обновления: 30, 50, 60 или 90 Гц - в зависимости от контента. Пиковая яркость составляет 500 нит, имеется защитное покрытие Corning Gorilla Glass 3.

Внутри устройства «обнаружен» 7-нм чипсет MediaTek Dimensity 700 с двумя ядрами Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц, шестью Cortex-A55 на частоте 2 ГГц, графическим процессором Mali-G57 MC2, а также 4/6 Гбайт оперативной памяти (LPDDR4X) и 64/128 Гбайт основной памяти (UFS 2.2), расширяемой до 1 Тбайт с помощью microSD.

Поддержка фото скромная, но разумная. Телефон имеет 48-мегапиксельную тыльную камеру с неплохой диафрагмой f/1,79, светодиодную вспышку, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельную макро-камеру. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп при диафрагме f/2.0 - не так много, но без яркого селфи владелец этого телефона не останется.

6,5-дюймовый POCO M3 Pro 5G на базе Dimensity 700 стоит ниже 200 долларов


В POCO M3 Pro 5G предусмотрены также боковой датчик отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт - разумный набор для такого оснащения.

Есть даже ИК-порт и разъем для наушников 3,5 мм. Варианты подключения включают: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS и порт USB Type-C.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".

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