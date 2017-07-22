На прошедшем мероприятии WWDC Apple показала много новых программных обновлений: iOS, iPadOS, watchOS и macOS - все обновления появятся на устройствах позднее в этом году. Однако Apple умолчала об одной особенности, которую пользователи устройств Apple получили впервые. Теперь они смогут выбирать, устанавливать ли им обновление или нет. До сих пор такого выбора не было. Предложение Apple было условно безальтернативным: только обновлять либо оказаться в зоне риска.
Об этом стало известно благодаря изучению журнала изменений iOS. Там появился пункт под названием "Software updates" («Обновления программного обеспечения»). В комментарии к опции сообщается, что Apple позволяет пользователям сохранить iOS 14 даже после выпуска iOS 15.
Это сделано впервые для мобильных продуктов Apple. До сих пор компания всегда ставила себя в пример, указывая насколько высока статистика обновлений среди ее устройств по сравнению с Android. Давление с ее стороны на Google было настолько сильным, что Google даже пришлось прекратить ежемесячно обновлять свою статистику установленных версий ОС, по которой можно было оценить уровень распространения Android на рынке.
Отменить установку новой ОС, конечно, можно было и раньше. Но в этом случае пользователи оставались без важных обновлений, прежде всего касающихся безопасности. Это заставляло их безальтернативно устанавливать обновления.
Теперь Apple изменила свои правила. Если пользователь отказывается от установки обновления iOS, то он все равно сможет получить важные исправления безопасности, даже оставшись на версии iOS 14. Новая модель управления обновлениями более похожа на Android.
Почему Apple пошла на такой шаг?
Эксперты объясняют это абсурдной ситуацией, которая возникла несколько лет назад в связи с «Batterygate». Тогда многие пользователей iPhone перестали безусловно доверять обновлениям Apple.
Интересно, что такая же замена политики обновлений коснулась и Samsung. Например, последние телефоны Samsung, которые поставляются с Android 11 наконец получают Google Discover на главном экране, но устройства, обновленные до Android 11, не получат эту функцию.
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