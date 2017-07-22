Бюджетный смартфон Realme C25s стал мощней и дешевле, чем его предшественник Realme C25, который был выпущен всего пару месяцев назад. У новой модели не только обновился чипсет, но еще и произошло наращивание возможностей блока камер: вместо прежних двух объективов в новом аппарате установлено уже три датчика.
Но самое необычное произошло с ценой. Если предшественник предлагался в розничной продаже по цене от 167 долларов (12 100 руб.)., то за новинку просят от 137 долларов (9900 руб.), т.е. на 30 долларов меньше или почти на 20%.
Как такое возможно? Realme демонстрирует, что у компании нет проблем с креативностью.
Новый смартфон Realme C25s имеет 6,5-дюймовую ЖК-панель IPS с разрешением 720х1600 пикселей и соотношением сторон 20:9. Яркость дисплея составляет 570 нит, экран занимает 88,7% площади смартфона. Изменений по сути нет, все осталось, как у предшественника.
Первое отличие - это переход на обновленный чипсет MediaTek Helio G85 взамен Helio G70. Новый чипсет несет два процессора Cortex-A75 2.0 ГГц и шесть процессоров Cortex-A55 1.8 ГГц с графическим модулем Mali-G52 MC2. Изменения коснулись только графической части, но насколько они велики - неизвестно.
Смартфон оснащается 4 Гбайтами оперативной памяти и основным хранилищем, размер которого может составлять 64 и 128 Гбайт. Для дополнительного места хранения данных в телефоне может быть установлена карта памяти microSD.
Realme C25s поставляется с предустановленной ОС Android 11 и Realme UI 2.0. В целях безопасности он поддерживает разблокировку по лицу и имеет сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели.
Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп и предлагает такие функции, как AI Beauty и портретный режим.
Система тыльных камер Realme C25s представлена набором из 13-мегапиксельной основной камеры с диафрагмой f/2.2, 2-мегапиксельного макрообъектива с диафрагмой f/2.4 и 2-мегапиксельного черно-белого объектива с диафрагмой f/2.4. Имеются также: поддержка светодиодной вспышки, супер-ночной пейзажный режим съемки. ультра-макро режим и запись видео с разрешением 1080p.
Realme C25s питается от аккумулятора емкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт через проводное соединение USB-C. Что касается подключения, C25s предлагает такие функции, как двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS и 3,5-мм аудиоразъем.
Смартфон Realme C25s продается в двух вариантах: модель 4/64 Гбайт стоит 137 долларов (9900 руб.)., 4/128 Гбайт - 151 доллар (11 000 руб.).
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