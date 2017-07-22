Автор в сети видеоблогов Bilibili по имени Big Hardware Player опубликовал видео, которые сразу заинтересовали экспертов. Там показано проведение тестов с видеокартой, название которой не раскрывалось.
Сразу было высказано предположение, что речь идет скорей всего о некой оригинальной версии видеокарты Founder Edition, раскрытие названия которой запрещено по подписке соглашения NDA. Но вместе с тестами были опубликованы результаты в тестах GPU-Z. Даже не знающий китайского языка легко разберется, что речь идет о видеокарте RTX 3070 Ti.
С картой RTX 3070 Ti были проведены тесты всех типов: синтетические, майнинговые и игровые.
Для сравнения использовались карты RTX 3070 без Ti и модель RTX 3080, оснащенная более старой версией драйвера (466.54). Программа тестирования GPU-Z была обновлена до версии 2.40.0, т.е. она предоставляла полную поддержку видеокарт RTX3080Ti / 3070Ti.
На снимках часть информации отсутствует. Это касается версии BIOS, частоты разгона и других параметров. Вероятно, кто-то хотел, чтобы эта информация осталась скрытой.
Позднее появился результаты аналогичных тестов, проведенные в лаборатории TecLab (также Bilibili) с другой системной платой (Gigabyte), что позволило сравнить и их.
Первый тест, который интересовал больше всех - это ограничение майнинга. Проведенный тест однозначно показывает, что новая программа ограничений существенно снижает скорости хеширования для операций майнинга.
Как показал тест при стандартных настройках, хешрейт падает с 70 до 40 MH/s.
После этого испытатели разогнали систему для более высоких частот. Под разгон попала память GDDR6X, где частота была повышена на 1500 МГц. Проверка велась при заданном ограничении мощности до 80%.
Как показали результаты, производительность сначала поднимается до 78 MH/s, а потом быстро падает до уровня 45 MH/s.
Из этих тестов эксперты делают вывод, что использование новой видеокарты для майнинга выглядит неактуальным. Надо либо отказаться от мысли такого применения, либо дожидаться выхода нового взлома.
С новой видеокартой были также проведены синтетические тесты. Для этого использовалась модель RTX 3080 Ti, установленная на материнскую плату B550 с процессором AMD Ryzen 9 5900X.
В синтетических тестах RTX 3080 non-Ti оказывается на 18% быстрее, чем RTX 3070 Ti, при этом по игровой производительности его преимущество возросло до 22%.
Игровые тесты:
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