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«Титановая» видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti показала свой потенциал для майнинга и игр

08 июня 2021, 18:49




Автор в сети видеоблогов Bilibili по имени Big Hardware Player опубликовал видео, которые сразу заинтересовали экспертов. Там показано проведение тестов с видеокартой, название которой не раскрывалось.

«Титановая» видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti показала себя во всей красе


Сразу было высказано предположение, что речь идет скорей всего о некой оригинальной версии видеокарты Founder Edition, раскрытие названия которой запрещено по подписке соглашения NDA. Но вместе с тестами были опубликованы результаты в тестах GPU-Z. Даже не знающий китайского языка легко разберется, что речь идет о видеокарте RTX 3070 Ti.

«Титановая» видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti показала себя во всей красе


С картой RTX 3070 Ti были проведены тесты всех типов: синтетические, майнинговые и игровые.

Для сравнения использовались карты RTX 3070 без Ti и модель RTX 3080, оснащенная более старой версией драйвера (466.54). Программа тестирования GPU-Z была обновлена до версии 2.40.0, т.е. она предоставляла полную поддержку видеокарт RTX3080Ti / 3070Ti.

На снимках часть информации отсутствует. Это касается версии BIOS, частоты разгона и других параметров. Вероятно, кто-то хотел, чтобы эта информация осталась скрытой.

«Титановая» видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti показала себя во всей красе


Позднее появился результаты аналогичных тестов, проведенные в лаборатории TecLab (также Bilibili) с другой системной платой (Gigabyte), что позволило сравнить и их.

Первый тест, который интересовал больше всех - это ограничение майнинга. Проведенный тест однозначно показывает, что новая программа ограничений существенно снижает скорости хеширования для операций майнинга.

Как показал тест при стандартных настройках, хешрейт падает с 70 до 40 MH/s.

«Титановая» видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti показала себя во всей красе


После этого испытатели разогнали систему для более высоких частот. Под разгон попала память GDDR6X, где частота была повышена на 1500 МГц. Проверка велась при заданном ограничении мощности до 80%.

Как показали результаты, производительность сначала поднимается до 78 MH/s, а потом быстро падает до уровня 45 MH/s.

Из этих тестов эксперты делают вывод, что использование новой видеокарты для майнинга выглядит неактуальным. Надо либо отказаться от мысли такого применения, либо дожидаться выхода нового взлома.

С новой видеокартой были также проведены синтетические тесты. Для этого использовалась модель RTX 3080 Ti, установленная на материнскую плату B550 с процессором AMD Ryzen 9 5900X.

В синтетических тестах RTX 3080 non-Ti оказывается на 18% быстрее, чем RTX 3070 Ti, при этом по игровой производительности его преимущество возросло до 22%.

«Титановая» видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti показала себя во всей красе


«Титановая» видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti показала себя во всей красе


Игровые тесты:

«Титановая» видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti показала себя во всей красе


«Титановая» видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti показала себя во всей красе


«Титановая» видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti показала себя во всей красе




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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