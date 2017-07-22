Компания AMD объявила о выпуске новых графических процессоров AMD Radeon PRO серии W6000 для рабочих станций - нового поколения графических карт, полностью основанных на архитектуре RDNA 2. Они пришли на смену процессорам с уже устаревающими архитектурами AMD Navi (RDNA 1) и Vega, которые активно используются на профессиональных рабочих станциях в настоящее время.
Как отмечает AMD, новые процессоры AMD Radeon PRO серии W6000 отличаются высокой производительностью, стабильностью и надежностью в работе. Они предназначены для работы с профессиональными приложениями. Используемая в их основе архитектура AMD RDNA 2 спроектирована для передового 7-нм техпроцесса и предлагает ряд расширенных функций, позволяющих существенно улучшить профессиональную графику с точки зрения производительности и эффективности.
В новых процессорах применяются усовершенствованные вычислительные блоки (CU) с аппаратно-ускоренной трассировкой лучей в реальном времени. Согласно проведенным тестам, они обеспечивают 46% прирост в скорости визуализации в SOLIDWORKS Visualize 2021 по сравнению с видеокартами Radeon PRO предыдущего поколения. Поддержка шейдинга с переменной скоростью (VRS) обеспечивает фотореалистичные окна просмотра и рендеринг в реальном времени.
Производительность новых видеокарт можно оценить, имея в распоряжении данные для рабочих нагрузок DX9 (DirectX 9) и DX10 (DirectX 10).
AMD отмечает, что новые графические решения были разработаны и оптимизированы для выполнения требовательных задач в области архитектурного проектирования, мультимедийных проектов сверхвысокого разрешения, сложного проектирования и инженерного моделирования, а также профессиональных приложений для редактирования изображений и видео.
Среди ключевых возможностей новой видеокарты AMD Radeon серии W6000 для рабочих станций отмечают следующие технологии:
AMD Infinity Cache - Графический процессор может иметь до 128 Мбайт встроенного кэша L3.
Smart Access Memory - Прямой доступ к всей высокоскоростной графической памяти GDDR6.
AMD Radeon PRO Viewport Boost - Технология повышения частоты выводимых кадров при работе с файлами увеличенного размера.
Сертификация для ведущих профессиональных приложений.
Видеокарта AMD Radeon PRO W6800 продается по цене 2249 долларов (163 500 руб.), AMD Radeon PRO W6600 - 649 долларов (47 200 руб.).
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