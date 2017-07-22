Эксперты биткоин-трейдинга просят запретить Илону Маску пользоваться Twitter в ближайшие дни. Поводом для беспокойства стала приближающаяся ситуация т.н. «золотого сечения», когда скользящие средние по периоду 50 и 200 дней пересекаются. Это состояние принято считать в трейдинге точкой большого перелома. Она часто указывает на возникновение крайне неустойчивого состояния рынка, когда любые сильные информационные вбросы способны привести к бурным ответным действиям рынка.
Если переходить к цифрам, то в настоящее время 50-дневная скользящая средняя биткоина находится на ценовом уровне 46 322 доллара. В то же время 200-дневная скользящая средняя уже подошла к уровню 41 907 долларов. Это означает, что превышение 50-дневной скользящей средней над 200-дневным параметром составляет всего 10,54%. Область пересечения скользящих средних, согласно классическим правилам финансового трейдинга, означает, что рынок находится в состоянии крайней неопределенности. Дальнейшее его движение сильно зависит от аналитического прогноза технического паттерна. Это состояние называют «золотым пересечением».
Для справки: «золотым пересечением» или «золотым крестом» в трейдинге называют пересечение двух скользящих средних с периодами 50 и 200 дней - кривых, отражающие средние значения курса за указанный период (50 и 200 дней). По сути они отражают среднее настроение рынка в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Часто эту точку связывают с признаком нарождающейся бычьей тенденции, т.е. перехода рынка к состоянию резкого роста.
Но золотое пересечение в периоды консолидаций не работает, и трейдеры знают об этом. Одновременно продолжающийся тренд на снижение многим интуитивно подсказывает, что «золотое пересечение» способно привести к нарастанию медвежьего тренда, т.е. тренда на падение рынка.
В этой связи многие трейдеры вспомнили про Илона Маска, который активно троллил крипторынок в последнее время.
Многие помнят, что Илон Маск, генеральный директор Tesla, спровоцировал значительную распродажу биткоина в мае, когда написал твит о стремительном нарастании потребления электроэнергии из-за майнинга биткоина, назвав майнинг главной причиной для отказа от возможности покупки электромобилей Tesla. С тех пор Маск неоднократно заходил в Twitter, чтобы лишний раз потроллить криптосообщество. Почти каждый раз он добивался серьезной распродажи криптовалюты.
Такое поведение Маска породило предположения о том, что гендиректор Tesla может манипулировать ценой биткоинов и других криптовалют для получения прибыли для своей компании. Учитывая, что в первом квартале 2021 года Tesla заработала больше денег на продаже части своих биткоин-запасов, чем на продаже автомобилей, это утверждение может иметь под собой определенные основания.
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