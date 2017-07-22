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Анонс флагманских TWS-наушников Sony WF-1000XM4 с поддержкой LDAC

09 июня 2021, 11:24




Японская компания Sony официально объявила о выпуске беспроводных наушников WF-1000XM4. Слухи об этой модели ходили давно, появились ее многочисленные рендеры, многие обсуждали ее беспроводные свойства. Наконец теперь появилась возможность увидеть модель в живую.

Новые TWS-наушники Sony WF-1000XM4 впервые используют кодек LDAC


Sony WF-1000XM4 имеют гладкую поверхность и отличаются компактностью. Они меньше предшественника, при этом имеют улучшенный дизайн. По оценкам производителя, наушники стали более комфортными, отличаются повышенным качеством звука и более качественным шумоподавлением, обеспечивают более эргономичное прилегание к уху.

Такой набор характеристик обеспечен чипом Sony V1. Благодаря ему осуществляется активное подавление высоких частот и наращивание (до 40%) частот в более низком диапазоне. Это создает эффект «теплого» звука.

Новые TWS-наушники Sony WF-1000XM4 впервые используют кодек LDAC


Премиальный характер новой модели связывают с использованием кодека LDAC, что позволяет получать качество звука уровня Hi-Res. Со слов Sony, это достигнуто впервые в сегменте наушников TWS. Благодаря LDAC объем передаваемых данных увеличен втрое по сравнению с обычной передачей аудио по Bluetooth.

Новые TWS-наушники Sony WF-1000XM4 впервые используют кодек LDAC


В новой модели есть поддержка 360 Reality Audio, которая создает иммерсивное звучание. Работает функция автоматического определения аудиосоставляющей ветра, что позволяет интеллектуально удалять этот тип шума.

В звуковом контуре улучшены характеристики динамиков. Они оснащены более крупными магнитами, диафрагма отличается повышенной гибкостью, что позволяет более точно отражать оригинальных звук. Это особенно заметно на низких частотах, делая басы более насыщенными.

Новые TWS-наушники Sony WF-1000XM4 впервые используют кодек LDAC


Модель Sony WF-1000XM4 поставляется с мощными аккумуляторами. Благодаря им каждый наушник способен проработать до 8 часов в режеме воспроизведения музыки с активным шумоподавлением и до 12 часов без ANC. Аккумулятор, встроенный в чехол для переноски, позволяет продлить срок службы батареи примерно на 24 часа при включенном шумоподавлении и на 36 часов при его отключении. Чехол поддерживает беспроводную зарядку Qi. По данным Sony, 5 минут быстрой зарядки способны обеспечить до 60 минут воспроизведения.

Производитель не забыл также о влагозащите уровня IPX4, что позволяет использовать наушники даже под дождем.

TWS-наушники Sony WF-1000XM4 появятся в Европе по цене 280 евро (24 600 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор беспроводных наушников JBL TUNE 510BT и TUNE 660NC. Наушники JBL TUNE 510BT и TUNE 660NC относятся к числу достаточно бюджетных беспроводных решений. Однако они предлагают вполне качественный звук, достойную автономность и хорошую эргономику. Старшая модель, помимо этого, может похвастаться активным «шумодавом» и возможностью проводного подключения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор беспроводных наушников JBL TUNE 510BT и TUNE 660NC".

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