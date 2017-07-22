Южнокорейская компания SK Hynix, один из лидеров мирового рынка производителей чипов DRAM и NAND flash, признала факт отгрузки поставщикам крупной партии бракованных пластин DRAM-модулей. Согласно информации, опубликованной агентством Yonhap, размер дефектной партии, по слухам, составил 240 000 пластин.
Сообщается, что компания SK Hynix отгружает до 1,8 млн пластин каждый месяц, 80% из которых несут DRAM-модули. Поэтому факт отгрузки в указанных объемах действительно рассматривается как значимый.
Компания SK Hynix сообщила, что уже связалась с клиентами, в адрес которых были отправлены бракованные пластины, для их отзыва и замены. В то же время в компании подчеркивают, что речь идет об ограниченном числе клиентов, которых затронул этот инцидент. Это позволяет быстро устранить проблему.
Отмечается, что пока слишком рано оценивать потенциальные убытки. В компании высказали мнение, что эффект потерь будет не настолько значительным, каким его представили в прессе. Основной ущерб относится к имиджу компании.
SK Hynix уже обратилась в полицию, сообщает The Register, чтобы определить источник распространения ложной информации, которые несет имиджевый урон ее бизнесу. Комментировать ситуацию в более детальных подробностях представители SK Hynix пока отказались.
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