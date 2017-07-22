РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

SK Hynix поставил клиентам бракованные пластины DRAM, но уже отозвал брак

09 июня 2021, 13:44




Южнокорейская компания SK Hynix, один из лидеров мирового рынка производителей чипов DRAM и NAND flash, признала факт отгрузки поставщикам крупной партии бракованных пластин DRAM-модулей. Согласно информации, опубликованной агентством Yonhap, размер дефектной партии, по слухам, составил 240 000 пластин.

Сообщается, что компания SK Hynix отгружает до 1,8 млн пластин каждый месяц, 80% из которых несут DRAM-модули. Поэтому факт отгрузки в указанных объемах действительно рассматривается как значимый.

SK Hynix поставил на рынок крупную партию бракованных пластин DRAM, но уже отозвал брак


Компания SK Hynix сообщила, что уже связалась с клиентами, в адрес которых были отправлены бракованные пластины, для их отзыва и замены. В то же время в компании подчеркивают, что речь идет об ограниченном числе клиентов, которых затронул этот инцидент. Это позволяет быстро устранить проблему.

Отмечается, что пока слишком рано оценивать потенциальные убытки. В компании высказали мнение, что эффект потерь будет не настолько значительным, каким его представили в прессе. Основной ущерб относится к имиджу компании.

SK Hynix уже обратилась в полицию, сообщает The Register, чтобы определить источник распространения ложной информации, которые несет имиджевый урон ее бизнесу. Комментировать ситуацию в более детальных подробностях представители SK Hynix пока отказались.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Altos Computing представила сервер Altos BrainSphere R685 F5 для задач AI/DL
  • Яндекс переносит выпуск серверов из Китая и Тайваня в Россию
  • G.SKILL представил кобрендовый комплект модулей памяти Trident Z Maverik DDR4
  • Анонс материнских плат X570S PG Riptide и B550S PG Riptide для геймеров - поклонников AMD Ryzen
  • Сокет Intel LGA Socket 1700 использует эффект Пельтье для охлаждения

    • следующая новость
    Zyxel представила новую линейку продуктов для построения домашних Mesh-сетей WiFi 6

    предыдущая новость
    Анонс флагманских TWS-наушников Sony WF-1000XM4 с поддержкой LDAC

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучший блок питания Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 июня, 2021

    Zyxel представила новую линейку продуктов для построения домашних Mesh-сетей WiFi 6

    SK Hynix поставил клиентам бракованные пластины DRAM, но уже отозвал брак

    Анонс флагманских TWS-наушников Sony WF-1000XM4 с поддержкой LDAC

    Эксперты биткоин-трейдинга просят запретить Илону Маску пользоваться Twitter в ближайшие дни

    8 июня, 2021

    Графические процессоры AMD Radeon PRO серии W6000 для рабочих станций пришли на смену Navi и Vega

    NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti показала свой потенциал для майнинга и игр

    Бюджетный Realme C25s стал мощнее и дешевле предшественника

    Apple впервые предоставила пользователям право выбора при установке iOS 15

    6,5-дюймовый POCO M3 Pro 5G на базе Dimensity 700 стоит меньше $200

    6,67-дюймовый флагман RedMagic 6R на базе Snapdragon 888 почти добрался до России

    Apple защитила облако iCloud в iOS 15 для России, но оставила его полуоткрытым для Китая и Беларуси

    7 июня, 2021

    Microsoft объявила о поддержке AMD FidelityFX Super Resolution в консолях Xbox Series X/S

    Странным выемкам в корпусе процессоров AMD Raphael нашли объяснение

    Бюджетный AMD Ryzen 3 5300G удалось разогнать до 5,6 ГГц

    Dell поймали на ограничении производительности RTX 3070 в игровом ноутбуке Alienware m15 R5

    Эксперты разочарованы: Tesla отказалась от выпуска автомобиля Model S Plaid+

    Игровое кресло GIGABYTE AORUS AGC310 допускает к участию геймеров весом до 150 кг

    Цена народного флагмана Samsung Galaxy S21 FE не будет кусаться

    4 июня, 2021

    Видеокарта AMD Radeon Pro W6800 засветилась в тестах Geekbench до анонса

    Зарядка MagSafe для iPhone 12 может представлять опасность для здоровья людей

    ССЫЛКИ