Компания Zyxel Communications объявила о готовящемся выпуске новой серии сетевых устройств для построения домашних Mesh-сетей WiFi 6. Она представлена моделями DX3300, DX3301, EX3300, EX3301 и WX3100.
Как заявляет производитель, он собрал в единый набор полный комплект шлюзов для DSL/Ethernet/IAD, а также средств поддержки для расширения функциональности сетей. Новое предложение, по мнению Zyxel, отличается высокой конкурентоспособностью и способно заинтересовать поставщиков услуг как оптимальный набор продуктов для перехода на Mesh-сети WiFi 6.
По оценкам производителя, новые устройства отличаются простой настройкой и оснащены средствами автоматической самооптимизации сети. Их можно применять с расчетом не только на обновление существующих услуг, но и для запуска новых возможностей.
Продукты содержат встроенные функции управления, что способно значительно сократить расходы на обслуживание. Zyxel выделяет свою программу OPAL, которая позволяет выполнять удаленную настройку, обновлять программное обеспечение, выполнять диагностику и обеспечивать управление. По мнению вендора, такая функция понравится операторам услуг, поскольку позволит им осуществлять дистанционную поддержку клиентов из офиса.
В серию входит также приложение, помогающее клиентам в настройке оборудования и управления домашней сетью.
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