Вслед за недавним анонсом новых процессоров Intel Core Tiger Lake 11-го поколения, вошедших в общую серию KB, Intel представила новые модели NUC-систем, получивших название Intel NUC 11 Extreme с кодовым наименованием «Beast Canyon».
Новые модели представляют собой обновленную серию компьютерных интегрированных систем линейки Extreme Performance NUC.
В новой линейке Intel стремится переосмыслить концепцию NUC. С ее точки зрения, новые NUC «Beast Canyon» теперь предусматривают размещение в одном компактном корпусе объемом 8 литров полноразмерной дискретной видеокарты и вычислительных элементов Intel.
Twitter-пользователю @9550pro уже удалось сделать фотографию одного из таких устройств, которой потом поделился пользователь KoolShare в WeChat. Сообщается, что это система Intel NUC 11, которая оснащена процессором Core i9-11900KB.
Ранее Intel объявила, что в зарегистрированной линейке процессоров KB представлены четыре модели B-line. Это i9-11900KB (разблокированный процессор на мобильном сокете для установки в NUC); i7-11700B; i5-11500B и i3-11100B. Все перечисленные процессоры предназначены для использования в форм-факторе NUC (Intel Next Unit of Computing) и отвечают требованиям его дизайна.
По слухам, внутри Intel NUC будут установлен мобильный процессор (вероятно, в упаковке BGA), оперативная память, подсистема хранения и комплекс средств ввода-вывода.