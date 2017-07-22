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Intel выпустила новую серию компактных систем NUC 11 Extreme «Beast Canyon»

09 июня 2021, 16:35




Вслед за недавним анонсом новых процессоров Intel Core Tiger Lake 11-го поколения, вошедших в общую серию KB, Intel представила новые модели NUC-систем, получивших название Intel NUC 11 Extreme с кодовым наименованием «Beast Canyon».

Новые модели представляют собой обновленную серию компьютерных интегрированных систем линейки Extreme Performance NUC.

Intel выпустила новую серию компактных систем NUC 11 Extreme «Beast Canyon»


В новой линейке Intel стремится переосмыслить концепцию NUC. С ее точки зрения, новые NUC «Beast Canyon» теперь предусматривают размещение в одном компактном корпусе объемом 8 литров полноразмерной дискретной видеокарты и вычислительных элементов Intel.

Twitter-пользователю @9550pro уже удалось сделать фотографию одного из таких устройств, которой потом поделился пользователь KoolShare в WeChat. Сообщается, что это система Intel NUC 11, которая оснащена процессором Core i9-11900KB.

Intel выпустила новую серию компактных систем NUC 11 Extreme «Beast Canyon»


Ранее Intel объявила, что в зарегистрированной линейке процессоров KB представлены четыре модели B-line. Это i9-11900KB (разблокированный процессор на мобильном сокете для установки в NUC); i7-11700B; i5-11500B и i3-11100B. Все перечисленные процессоры предназначены для использования в форм-факторе NUC (Intel Next Unit of Computing) и отвечают требованиям его дизайна.

Intel выпустила новую серию компактных систем NUC 11 Extreme «Beast Canyon»


По слухам, внутри Intel NUC будут установлен мобильный процессор (вероятно, в упаковке BGA), оперативная память, подсистема хранения и комплекс средств ввода-вывода.

Intel выпустила новую серию компактных систем NUC 11 Extreme «Beast Canyon»




Ранее редакция THG.ru опубликовала "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)". Не всем нужны крупные настольные системы с мощной графикой, но и совсем простенькие неттопы на основе процессоров начального уровня устраивают далеко не всех. Платформа Hiper Ultion B365(ITX) позволяет за умеренную плату достичь компромисса между компактными размерами ПК и достаточной неигровой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)".

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