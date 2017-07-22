Western Digital объявила о развитии партнерства с компанией Percona - разработчиком программного обеспечения для баз данных с открытым кодом. В рамках сотрудничества планируетмч перейти на новый уровень производительности твердотельных систем накопителей Western Digital Ultrastar DC ZN540 NVMe ZNS при использовании MySQL Server - одной из самых популярных в мире транзакционных баз данных с открытым кодом.
Анонс состоялся в рамках мероприятия Flash Perspective и был связан с инициативой Zoned Storage компании Western Digital. Речь идет о разработке новых систем хранения данных, поддерживающих механизм зонированного хранения. Он позволяет организовать сквозную запись файлов в память и применять для доступа алгоритмы преобразования логических адресов устройств в физические адреса массива памяти, давая возможность хранить в одном и том же месте файлы с разным временем жизни.
Как отметил во время анонса Вим Де Виспелаер, вице-президент по стратегическим инициативам Western Digital, партнерство с Percona позволит клиентам раскрыть новые возможности инновационных флеш-решений ZNS. Пользователи MySQL смогут установить Percona Server для MySQL и получат поддержку технологии Western Digital Zoned Namespaces для твердотельных накопителей.
Появление новых инструментов хранения связано с новой волной развития баз данных, размещаемых на твердотельных накопителях NVMe. К ним предъявляются новые требования по производительности, особенно в прикладных задачах для электронной коммерции в облаке и Интернета вещей. Как показывают тесты Western Digital, сервер MySQL, размещенный на платформе SSD ZN540 ZNS с MyRocks, способен выполнять в три раза больше транзакций в секунду по сравнению с обычным SSD с InnoDB при больших объемах записи. В новой среде транзакции выполняются с более короткой и предсказуемой задержкой, что повышает отзывчивость облачных сервисов.
Применение программного механизма Ultrastar Zoned Namespaces позволяет на 25% повысить плотность записи на твердотельных накопителях. Повышается также надежность записи, что делает новые решения предпочтительными для рабочих нагрузок с большим количеством транзакций.
В рамках технологического альянса с Western Digital компания Percona будет предоставлять поддержку программного обеспечения корпоративного класса, оказывать помощь по оптимизации производительности и предоставлять консультационные услуги по использованию Percona Server для MySQL с твердотельными накопителями Western Digital ZNS.
Сервер Percona для MySQL с твердотельными накопителями Western Digital ZNS должен появиться во второй половине 2021 года.
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