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Перспективный графический процессор AMD Aldebaran CDNA2 оснащен двумя кристаллами

09 июня 2021, 21:21




Анализ последнего обновления ядра Linux показал, что перспективный графический процессор AMD Aldebaran CDNA2, разработкой которого сейчас заняты инженеры AMD, будет оснащен двумя кристаллами. На его базе должен быть выпущен графический ускоритель Instinct MI200, появление которого ожидается в будущем году.

Двухкристальное решение смотрится необычно. До сих пор считалось, что многокристальный дизайн MCM (Multi-Chip-Module) появится на рынке не ранее выпуска процессоров с архитектурой RDNA3. К числу таких моделей относили ускорители Intel Xe-HP(C), NVIDIA Hopper. Теперь в их ряд попали и процессоры с архитектурой AMD CDNA2.

Перспективный графический процессор AMD Aldebaran CDNA2 оснащен двумя кристаллами


По слухам, конструкция процессора Aldebaran предусматривает установку двух вычислительных матриц. В патче Linux они называются die0 и die1. Такая кодировка может указывать на то, что конструкция чипа может предполагать установку даже бо́льшего количества кристаллов в будущем.

На запрос относительно этого предположения, отправленного в AMD, инженеры компании ответили утвердительно. Они подтвердили его достоверность. Более того, они сообщили, что за управление питанием и обработку соответствующих данных будет отвечать только первый кристалл. На него ляжет задача обработка данных о мощности потребления энергии и ее выделения. Эти данные не будут передаваться на второй кристалл, что лишний раз подтверждает наличие именно двух кристаллов.

Двухкристальное решение также означает, что один кристалл будет управлять энергопотреблением и контролем ограничений мощности для всей вычислительной системы. Однако до сих пор нет ясности, как будет регулироваться мощность питания для памяти HBM2 - тем же первым кристаллом или модулем ввода-вывода.

Отмечается, что выбор двухкристальной схемы повлечет за собой серьезные изменения в реализации интерфейса/интерконнекта. По всей видимости, это потребует увеличения размера корпуса процессора.

Перспективный графический процессор AMD Aldebaran CDNA2 оснащен двумя кристаллами


Отличие монолитной конструкции чипа от дизайна MCM. Источник: VideoCardz


Ранее AMD никогда публично не заявляла, что предполагается использование двухкристальной схемы MCM для CDNA2. Но если внимательно рассмотреть официальную дорожную карту CDNA2, то там действительно указано, что ядро будет иметь «Усовершенствованный вид» (Advanced Node).

Высказаны также предположения, что AMD может пойти на использование разных техпроцессов при выпуске разных кристаллов.

Перспективный графический процессор AMD Aldebaran CDNA2 оснащен двумя кристаллами


Дорожная карта AMD развития архитектуры CDNA. Источник: AMD


Согласно оценкам экспертов, выпуск ускорителя AMD Instinct MI200, вероятно, произойдет в 2022 году. Он выйдет вместе с другими 5-нм продуктами, такими как Raphael и потребительские графические процессоры RDNA3, которые, по слухам, также имеют дизайн MCM.

Перспективный графический процессор AMD Aldebaran CDNA2 оснащен двумя кристаллами




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