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Ранние тесты Apple Private Relay показали катастрофическое падение скорости передачи данных

10 июня 2021, 09:46




Участники рынка опробовали действие новой функции Apple Private Relay, появившейся в составе iOS 15, и обнаружили несоответствие между обещанными Apple возможностями и реальностью.

Apple представила новую функцию iOS 15 на недавно прошедшем мероприятии WWDC 2021. Смысл Private Relay в том, чтобы помешать интернет-компаниям отслеживать пользователей их сервиса в сети. Поставленная цель достигается за счет того, что Private Relay, по сути, представляет собой VPN-сервис, встроенный непосредственно в iCloud. Он позволяет подключаться напрямую к серверу и превратить просмотр веб-страниц в более безопасный и конфиденциальный процесс.

Ранние тесты Apple Private Relay показали катастрофическое падение скорости передачи данных


Как выяснилось, это происходит за счет маршрутизации передаваемых данных через два сервера, один из которых принадлежит Apple, а другой - третьей стороне. При просмотре в браузере Safari на устройствах с поддержкой Apple Private Relay купертиновцы обещают шифровать весь трафик, покидающий устройство.

Когда Apple представляла на мероприятии свою новую услугу, было обещано, что она не снизит скорость соединения и «не поставит под угрозу производительность». Очевидно, что это невозможно в теории в силу усложнения пути передачи данных, но на практике это означает, что Apple готова предоставить настолько мощную и производительную инфраструктуру для поддержки новой функции, что пользователи не заметят усложнение процесса передачи.

Ранние тесты Apple Private Relay показали катастрофическое падение скорости передачи данных


Как показали первые тесты, обещание оказалось слишком хорошим, чтобы быть правдой. В сети появились первые отклики. Например, сообщается о сотруднике Google Томасе Штайнере, который протестировал новый сервис и показал свои результаты производительности с использованием прокси-сервиса Apple Private Relay и без него. По этим данным видно, что скорость загрузки упала с 400 Мбит/сек до 180 Мбит/сек, а время задержки увеличилось с обычных 3 мс до 78 мс.

Эксперты рынка оценили ситуацию как предсказуемую. Учитывая что предложенная Apple система маршрутизации напоминает Tor, эти показатели не выглядят неожиданными. В то же время эксперты запомнили, что Apple не скупилась на обещания.

Ранние тесты Apple Private Relay показали катастрофическое падение скорости передачи данных


Несколько охлаждает то, что сервис находится на стадии бета-тестирования, поэтому компании, возможно, все же постарается «довести его до ума».



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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