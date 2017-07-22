Участники рынка опробовали действие новой функции Apple Private Relay, появившейся в составе iOS 15, и обнаружили несоответствие между обещанными Apple возможностями и реальностью.
Apple представила новую функцию iOS 15 на недавно прошедшем мероприятии WWDC 2021. Смысл Private Relay в том, чтобы помешать интернет-компаниям отслеживать пользователей их сервиса в сети. Поставленная цель достигается за счет того, что Private Relay, по сути, представляет собой VPN-сервис, встроенный непосредственно в iCloud. Он позволяет подключаться напрямую к серверу и превратить просмотр веб-страниц в более безопасный и конфиденциальный процесс.
Как выяснилось, это происходит за счет маршрутизации передаваемых данных через два сервера, один из которых принадлежит Apple, а другой - третьей стороне. При просмотре в браузере Safari на устройствах с поддержкой Apple Private Relay купертиновцы обещают шифровать весь трафик, покидающий устройство.
Когда Apple представляла на мероприятии свою новую услугу, было обещано, что она не снизит скорость соединения и «не поставит под угрозу производительность». Очевидно, что это невозможно в теории в силу усложнения пути передачи данных, но на практике это означает, что Apple готова предоставить настолько мощную и производительную инфраструктуру для поддержки новой функции, что пользователи не заметят усложнение процесса передачи.
Как показали первые тесты, обещание оказалось слишком хорошим, чтобы быть правдой. В сети появились первые отклики. Например, сообщается о сотруднике Google Томасе Штайнере, который протестировал новый сервис и показал свои результаты производительности с использованием прокси-сервиса Apple Private Relay и без него. По этим данным видно, что скорость загрузки упала с 400 Мбит/сек до 180 Мбит/сек, а время задержки увеличилось с обычных 3 мс до 78 мс.
Эксперты рынка оценили ситуацию как предсказуемую. Учитывая что предложенная Apple система маршрутизации напоминает Tor, эти показатели не выглядят неожиданными. В то же время эксперты запомнили, что Apple не скупилась на обещания.
Несколько охлаждает то, что сервис находится на стадии бета-тестирования, поэтому компании, возможно, все же постарается «довести его до ума».
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