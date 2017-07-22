Как показали исследования, проведенные в научном центре изучения графена (Graphene Center) при Кембриджском университете, нанесение даже одного слоя графена позволяет заменить несколько слоев обычного покрытия на углеродной основе. Последнее наносится поверх магнитных пластин для их защиты от механических повреждений и коррозии в жестких дисках.
В проведении исследования участвовали также Эксетерский университет, научные организации из Индии, Швейцарии, Сингапура и США. Целью проекта была демонстрация долговечности работы жестких дисков при использовании графена.
Текущая толщина углеродного покрытия COC составляет всего 3 нм. Однако даже при таких малых размерах она серьезно сказывается на возможностях нынешней технологии изготовления магнитных пластин. Это связано с количеством пластин в сборке, что оказывает непосредственное влияние на результирующую плотность хранения данных. В настоящее время это является одним из наиболее узких мест при масштабировании применяемых технологий и подталкивает ученых к разработке новых технологий хранения данных.
Исследователи продемонстрировали, что графен способен вдвое снизить трение и обеспечивает более высокую защиту от коррозии и износа, чем современные решения. Выяснилось, что фактически только один нанесенный слой графена способен снизить коррозию в 2,5 раза.
Исследователи также показали, что графен может применяться и для нанесения защитных слоев при производстве жестких дисков, использующих технологию HAMR. Современные углеродные покрытия не годятся для этого, поскольку теряют свои свойства при высоких температурах, возникающих при записи с использованием эффекта теплового воздействия.
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