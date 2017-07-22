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SK Hynix раскрыла характеристики лабораторных образцов памяти нового типа HBM3

11 июня 2021, 09:35




Компания SK Hynix раскрыла достигнутые ею характеристики многослойной высокопроизводительной памяти нового типа, получившей название HBM3. Компания опубликовала данные о производительности своих лабораторных образцов микросхем, находящихся сейчас на стадии разработки, причем SK Hynix сделала доступными эти данные до официального объявления, который должен сделать JEDEC - комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при ассоциации Electronic Industries Alliance, представляющей все отрасли электронной индустрии. Именно JEDEC должен назвать характеристики, которые будут рассматриваться игроками рынка как стандарт.

SK Hynix раскрыла характеристики лабораторных образцов памяти нового типа HBM3


Как сообщила SK Hynix, уже сейчас микросхемы памяти HBM3 способны обеспечить реальную пропускную способность на уровне 665 Гбит/с, а скорость ввода-вывода для многочиповой конструкции - до 5,2 Гбит/с. Это, соответственно, на 44,6% и 44,4% выше по сравнению со стандартом HBM2E.

Для наглядности SK Hynix опубликовала соответствующую диаграмму, которая демонстрирует достигнутый рост, принимая во внимание площади прямоугольников.

SK Hynix раскрыла характеристики лабораторных образцов памяти нового типа HBM3


В то же время необходимо сразу отметить, что, как сообщал ранее Tom's Hardware, на рынке есть и другие производители памяти, которые также занимаются разработкой микросхем типа HBM3. По данным одного из них, в лабораторных условиях уже удалось достичь скорости ввода-вывода на уровне 7,2 Гбит/с.

Речь идет пока только о лабораторных образцах новой памяти. Считается, что новые модули стандарта HBM3 не появится в ближайшее время на игровом рынке. Производители аппаратуры пока сдерживают внедрение памяти нового типа в своих изделиях.

Так, компания AMD ограничила применение памяти нового типа только для видеокарт HBM Radeon RX с архитектурой Vega, оставив тем самым под внедрение памяти HBM только эксклюзивную нишу ускорителей на основе архитектуры CDNA. Другие компании также не проявили явно интереса к добавлению HBM в свои игровые серии.

В то же время, есть и другие слухи. Например, что новая память может появиться в ускорителях следующего поколения, таких как Xe-HP (C) от Intel и, по слухам, NVIDIA Hopper.



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