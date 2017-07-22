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EA взломали и украли исходный код движка Frostbite Engine и игры FIFA 21

11 июня 2021, 11:03




Cерверы издателя игр - американской компании Electronic Arts (EA) подверглись взлому. Как стало известно, злоумышленники похитили в общей сложности около 780 Гбайт данных. В пакет украденных данных попали исходные коды игрового движка для разработчиков DICE Frostbite, исходный код футбольного симулятора FIFA 21, различные инструменты разработки. Объем украденных данных оценен самими хакерами, которые сообщили о своей краже исходного кода EA на хакерских форумах. Фондовый рынок отреагировал на взлом небольшим падением цен акций EA, который составил 2,4 %.

Компания EA заявила, что никакие пользовательские данные не были украдены и что ни один из клиентов EA не подвергся риску несанкционированного доступа к его данным или платежной информации. EA сообщила, что привлекли полицию и запустили расследование по факту незаконного вторжения в ее внутреннюю сеть. В то же время отмечено, что атака была направлена на кражу исходного кода и инструментов разработчиков компании.

«У нас нет оснований полагать, что существует какой-либо риск для компрометации конфиденциальности игроков», - заявил представитель EA.

В то же время хакеры, укравшие код, уже заявили в своих комментариях на хакерских форумах, что в случае продажи исходного кода покупатель получит возможность скомпрометировать все существующие публичные службы EA. Хакеры разместили ряд скриншотов, подтверждающих наличие у них украденного кода, но при этом ни один фрагмент украденного исходного кода не был опубликован публично.

Известно, что игровой движок Frostbite широко используется EA в различных игровых студиях, включая франшизу «Battlefield», ее бестселлерную франшизу FIFA и некоторые игры «Звездных войн». Он был разработан компанией EA Digital Illusions CE и применяется в собственных разработках, а также в проектах других филиалов Electronic Arts. Первой игрой, созданной с использованием этого движка стала Battlefield: Bad Company 2008 года. Последней игрой на его базе стала игра Star Wars: Squadrons 2020 года. Движок написан на языках C++ и C#, причем изнутри он давно не развивался и его последняя версия датирована ноябрем 2015 года.

Ожидается, что, как и в случае с подобными взломами CD Projekt Red и Capcom, злоумышленники могут потребовать выкуп от EA в обмен на то, что они не сделают код публично доступным в интернете или не продадут его любому покупателю, который предложит высокую цену.



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