Китайская компания OnePlus, являющаяся дочерним подразделением BBK Electronics, объявила о выпуске новой модели смартфона в своей линейке Nord, который получил название OnePlus Nord CE.
Присутствие в обозначение метки CE означает аббревиатуру от Core Edition, что указывает на стремление компании подчеркнуть фундаментальность своей модели, где выбор всех элементов призван подчеркнуть концептуальный уровень разработки. Все элементы имеют четко выраженное назначение, продиктованное потребностью рынка. Этот признак любят использовать в Microsoft, где есть даже версия Windows CE. Теперь этот маркетинговый тренд используется и для смартфонов.
Днем раньше компания убрала из продажи все смартфоны предшественника - модели OnePlus Nord. В частности, они «внезапно» стали недоступны в крупнейшем онлайн-магазине Amazon. Это шан понятен, если принято во внимание, что новый смартфон OnePlus Nord CE представляет собой «урезанную» версию первого смартфона Nord. В то же время новинка наделена рядом обновлений и имеет более доступную цену. По мнению OnePlus, сейчас - это главные маркетинговые стимулы.
Предшественник - OnePlus Nord
Новый Nord CE не сильно отличается от прежнего OnePlus Nord с точки зрения внешнего дизайна. Первое значимое отличие - это возврат к одной селфи-камере на фронтальной стороне смартфона. Предыдущая модель оснащалась двумя селфи-сенсорами - 32 Мп и 8 Мп, что позволяло снимать с уровнем HDR и делать видео с качеством 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps. В новой модели остался только один сенсор на 16 Мп с функцией Face Unlock.
Зато вернулся разъем для наушников, который расположился рядом с портом USB-C. OnePlus удалось сделать устройство не только тоньше (7,9 мм), но и поднять емкость аккумулятора до 4500 мАч (взамен 4115мАч). Новый алгоритм быстрой зарядки OnePlus Warp Charge 30 Plus позволяет заряжать до уровня 70% всего за 30 минут.
OnePlus Nord CE имеет 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с классическим соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Гц. В спецификации не упоминается HDR10, что указывает на то, что не надо злоупотреблять динамичными сценами при его использовании. Внутри расположился неплохой чипсет Snapdragon 750G, который нравится многим. К нему прилагается до 12 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт основной памяти UFS 2.1.
На задней стороне расположены три камеры. Основной датчик имеет разрешение 64 Мп и диафрагму f/1,79 при размере пикселя 0,7 мкм. Вторая - сверхширокоугольная камера на 8 Мп с диафрагмой f/2.25 и углом обзора 119° и поддержкой электронной стабилизации изображения. Третья - это 2-мегапиксельная черно-белая камера с диафрагмой f/2.4.
В функциональном оснащении камеры значатся несколько примечательных функций, таких как AI Scene Detection, Night Mode, UltraShot HDR и Portrait Mode.
Nord CE оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев, NFC, двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 5.1 и поддержкой двух nano-SIM.
OnePlus Nord CE будет доступен по цене 329 евро (28 600 руб.) за конфигурацию памяти 8 + 128 Гбайт и 399 евро (34 700 руб.) за 12 + 256 Гбайт.
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