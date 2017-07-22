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Компактные системы NUC 11 Extreme на базе Intel Tiger Lake прошли тесты в 3DMark

13 июня 2021, 00:09




Новые компактные системы NUC 11 Extreme «Beast Canyon» на базе новых процессоров Intel Tiger Lake, о которым THG.ru сообщал буквально на днях, были протестирован в пакете 3DMark, а полученные результаты попали в общий доступ. Об этом стало известно, благодаря публикации Tom's Hardware, где провели сравнение новых систем с аналогичной настольной системой. Сравнение помогло оценить возможности новой компактной мини-системы Beast Canyon.

Компактные системы NUC 11 Extreme на базе Intel Tiger Lake прошли тесты в 3DMark


Интерес к результатам получился особый, потому что этих новых компакт-систем еще нет в продаже. Кто-то, похоже, сумел получить к ним ранний доступ и лучше разобраться с новым гибридом мобильной и настольной системы. Главный вывод, сделанный экспертами: эти новые устройства уже нельзя называть мини-ПК; они стали значительно мощней, благодаря работе на полноценных процессорах дискретной графики.

Компактные системы NUC 11 Extreme на базе Intel Tiger Lake прошли тесты в 3DMark


Серия компактных систем Beast Canyon NUC была впервые представлена компанией Intel на Computex. Тогда было заявлено, что она будет работать на процессорам Core 11-го поколения серии H. Но как выяснилось позднее, новые системы NUC 11 Extreme действительно будут поставляться не с уже существующими процессорами, а с моделями новой серии KB, разработанным специально для оснащения новых NUC-систем. В их основе мобильные процессоры Tiger Lake на сокете BGA1787: i9-11900KB (разблокированный процессор на мобильном сокете); i7-11700B; i5-11500B и i3-11100B.

Собрав все данные, Tom's Hardware опубликовал сравнение новых систем. В него попали новые NUC_системы на базе новых процессоров серии KB и аналогичные настольные системы, работающие с той графикой RTX 3060, но оснащенные обычными (не серии K) настольными процессорами i9-11900.

Компактные системы NUC 11 Extreme на базе Intel Tiger Lake прошли тесты в 3DMark


Хотя опубликованные данные сравнений нельзя назвать исчерпывающими, они позволяют получить достаточно полное представление о новой линейке NUC-системы. Оказалось, что отличий с настольным вариантом совсем немного.

Оба процессора Core относятся к 11-го поколению и поддерживают PCIe Gen4. Поэтому с точки зрения интерфейса для передачи данных для графического процессора узких мест не должно быть. NUC-системы на базе процессоров серии KB оснащены памятью DDR4-3200. Полной информации о конфигурации настольных систем на базе i9-11900, к сожалению, не было предоставлено.

Компактные системы NUC 11 Extreme на базе Intel Tiger Lake прошли тесты в 3DMark


В целом Intel представила целых четыре SKU: от 4- до 8-ядерных моделей. Интересно отметить, что все модели можно разгонять до 5,3 ГГц, если говорить о максимально допустимой скорости работы с точки зрения возникающей тепловой нагрузки. Мобильные версии процессоров Tiger Lake не располагают такой возможностью. Сообщается, что этого удалось достичь, благодаря более высокому уровню TDP, который поднят до 65 Вт. Такой уровень больше характерен для настольных систем, не относящихся к серии K.



Ранее редакция THG.ru опубликовала "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)". Не всем нужны крупные настольные системы с мощной графикой, но и совсем простенькие неттопы на основе процессоров начального уровня устраивают далеко не всех. Платформа Hiper Ultion B365(ITX) позволяет за умеренную плату достичь компромисса между компактными размерами ПК и достаточной неигровой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)".

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