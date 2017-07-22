Как стало известно из слухов, которыми поделился известный в сети пользователь TUM_APISAK, будущая видеокарта Intel DG2, выстроенная на новой архитектуре Xe HPG (High Performance Gaming), способна обеспечить производительность, практически не уступающую топовым моделям конкурентов на рынке. Речь идет о разработке видеокарты, которая уже получила название Intel DG2.
TUM_APISAK фактически подтвердил ранее существовавшие слухи, что Intel планирует выпустить, как минимум, две версии видеокарты Intel DG2. Уже известно о полной версии, а также о менее мощной модели со слегка урезанными характеристиками. TUM_APISAK фактически неофициально подтвердил достоверность этого слуха.
Неурезанная модель будет оснащена 512 вычислительными блоками (EU) и 4096 расчетными потоками для шейдеринга. Эти элементы размещены на едином кристалле SKU, а процессор работает на тактовой частоте 1,8. ГГц. Другой информации по этой модели пока нет.
В «урезанной» модели останутся доступными 448 EU-блоков и 3584 поточных модулей для шейдеринга. Но зато по ней появились первые оценки ее производительности. Согласно оценке, о которой сообщил TUM_APISAK, если взять за эталон видеокарту AMD RX 6700 XT, то урезанный вариант Intel DG2, оснащенный 448 EU-блоками, будет уступать ему по производительности всего на 8%. Для сравнения: видеокарта NVIDIA RTX 3070 уступает эталону на 3%.
На эту же тему ранее высказывался и другой ликер - пользователь Moore's Law is Dead. С его слов, производительность новой видеокарты Intel DG2 будет немного ниже, чем у NVIDIA RTX 3080 и AMD RX 6800/6800 XT. Но при этом он сообщил, что полная модель DG2 (512 EU-блоков) способна разгоняться по частоте до 2,2 ГГц.
Ожидается, что Intel полностью завершит разработку новой архитектуры Xe HPG до конца года и начнет выпускать первые модели на ее базе уже в начале 2022 года. Сначала появятся, вероятно, самые мощные модели с наивысшей производительностью, поскольку они способны принести производителю самую высокую маржу. Цель выпуска видеокарт Intel - поломать сложившееся равновесие на рынке, где сейчас властвуют AMD и NVIDIA, и стать третьим, полноценным игроком в этой команде.
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