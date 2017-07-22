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Intel DG2 не уступит по производительности NVIDIA RTX 3070 Ti и AMD RX 6700

18 июня 2021, 17:47




Как стало известно из слухов, которыми поделился известный в сети пользователь TUM_APISAK, будущая видеокарта Intel DG2, выстроенная на новой архитектуре Xe HPG (High Performance Gaming), способна обеспечить производительность, практически не уступающую топовым моделям конкурентов на рынке. Речь идет о разработке видеокарты, которая уже получила название Intel DG2.

TUM_APISAK фактически подтвердил ранее существовавшие слухи, что Intel планирует выпустить, как минимум, две версии видеокарты Intel DG2. Уже известно о полной версии, а также о менее мощной модели со слегка урезанными характеристиками. TUM_APISAK фактически неофициально подтвердил достоверность этого слуха.

Будущая видеокарта Intel DG2 будет иметь производительность NVIDIA RTX 3070 Ti и AMD RX 6700


Неурезанная модель будет оснащена 512 вычислительными блоками (EU) и 4096 расчетными потоками для шейдеринга. Эти элементы размещены на едином кристалле SKU, а процессор работает на тактовой частоте 1,8. ГГц. Другой информации по этой модели пока нет.

В «урезанной» модели останутся доступными 448 EU-блоков и 3584 поточных модулей для шейдеринга. Но зато по ней появились первые оценки ее производительности. Согласно оценке, о которой сообщил TUM_APISAK, если взять за эталон видеокарту AMD RX 6700 XT, то урезанный вариант Intel DG2, оснащенный 448 EU-блоками, будет уступать ему по производительности всего на 8%. Для сравнения: видеокарта NVIDIA RTX 3070 уступает эталону на 3%.

Будущая видеокарта Intel DG2 будет иметь производительность NVIDIA RTX 3070 Ti и AMD RX 6700


На эту же тему ранее высказывался и другой ликер - пользователь Moore's Law is Dead. С его слов, производительность новой видеокарты Intel DG2 будет немного ниже, чем у NVIDIA RTX 3080 и AMD RX 6800/6800 XT. Но при этом он сообщил, что полная модель DG2 (512 EU-блоков) способна разгоняться по частоте до 2,2 ГГц.

Ожидается, что Intel полностью завершит разработку новой архитектуры Xe HPG до конца года и начнет выпускать первые модели на ее базе уже в начале 2022 года. Сначала появятся, вероятно, самые мощные модели с наивысшей производительностью, поскольку они способны принести производителю самую высокую маржу. Цель выпуска видеокарт Intel - поломать сложившееся равновесие на рынке, где сейчас властвуют AMD и NVIDIA, и стать третьим, полноценным игроком в этой команде.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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