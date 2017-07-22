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Western Digital выпустил СХД Ultrastar Edge-MR на колесах

18 июня 2021, 19:26




Western Digital объявила о выпуске новой линейки серверов хранения данных Ultrastar Edge, позволяющих существенно снизить задержки, а также повысить пропускную способность при передаче данных. Новое решение удовлетворяет требованиям безопасности, в том числе с учетом стандартов Министерства обороны США - MIL-STD-810G-CHG-1 - в части устойчивости к ударам и вибрации и стандартом MIL-STD-461G в части электромагнитных помех. Степень защиты устройства от влаги и пыли соответствует стандарту IP32.

Western Digital выпустил СХД Ultrastar Edge-MR на колесах


Секрет роста производительности и снижения задержек состоит в том, что сервер можно легко перевозить с одного места на другое, встраивать в удаленную инфраструктуру хранения и обработки данных, перемещая вычислительные операции ближе к точкам генерирования данных. Новое решение позволяет не только ускорить обработку и снизить задержки, но и упрощает принятие решений в реальном времени даже при отсутствии подключения к сети.

Western Digital выпустил СХД Ultrastar Edge-MR на колесах


В новое семейство входит прочный, поддерживающий наращивание и удобный в транспортировке сервер Ultrastar Edge-MR. Он может использоваться в сложных удаленных условиях в рамках выполнения заданий полевыми группами военного и специального назначения. Изделие может монтироваться в стойку 2U как сервер клиента в аппаратной провайдера и в ЦОДе рядом с источником данных.

В основе решения Ultrastar Edge используются следующие компоненты: надежный, высокоскоростной сервер с поддержкой до 40 процессорных ядер на базе двух масштабируемых чипов Intel Xeon 2-го поколения; графический процессор NVIDIA T4 и восемь NVMe SSD-накопителей Ultrastar с общим объемом до 61 Тбайт. В устройстве имеются два слота Ethernet - на 50 и 100 Гбит/с.

Western Digital выпустил СХД Ultrastar Edge-MR на колесах


Решения Ultrastar Edge оборудованы модулем Trusted Platform Module 2.0, исключающим возможность вскрытия данных. Конструкция соответствует стандарту безопасности FIPS 140-2 второго уровня.

Новое решение Ultrastar Edge можно применять в сетях 5G, интернета вещей (IoT) и облачных технологий. Оно позволяет выстраивать новые распределенные умные архитектуры за пределами основных ЦОД, осуществлять обработку, анализ и преобразование данных в непосредственной близости от первичных (оконечных) устройств, вести глубинное обучение, тренировку алгоритмов машинного обучения и получения логических выводов и перекодирования видео даже на периферии сети.

Western Digital выпустил СХД Ultrastar Edge-MR на колесах


Новое решение также подходит для некоторых корпоративных приложений, которые применяются в удаленных локациях (пустыни, моря, джунгли и проч.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB. Линейка твердотельных накопителей Gigabyte AORUS Gen4 7000s включает в себя две модели ёмкостью 1 и 2 Тбайт. Оба накопителя оснащаются массивным радиатором. При этом даже младшая модель, по заявлениям производителя, способна достигать огромной скорости последовательного чтения в 7000 Мбайт/с. Впечатляют и другие характеристики этих SSD. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB: сверхбыстрый SSD на свежем контроллере Phison".

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