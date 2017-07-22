Обновление драйверов для Windows 7 SP1, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 через Центр обновления Windows прекращено. Это сделано в рамках действующей сейчас процедуры прекращения обслуживания устаревшей версии ОС.
Прекращение загрузки драйверов призвано свести к минимуму возможное влияние неизбежных несовместимостей, которые будут появляться из-за прекращения выдачи верифицированных цифровых подписей SHA-2 для драйверов в Центре обновления Windows. Выдача таких подписей была прекращена 17 июня 2021 года для устройств, работающих под управлением Windows 7 SP1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2.
Процесс прекращения поддержки Windows 7 был запущен в январе 2020 года. Срок действия доверенного корневого центра сертификации SHA-1 истек 9 мая 2021 г. для Windows 7 SP1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2. Он больше не используется Microsoft.
В то же время отмечается, что из-за прекращения поддержки и истечения срока действия сертификатов SHA-1 партнеры, использующие программу Microsoft Trusted Root Program, все равно могут публиковать несовместимые, подписанные ими драйверы SHA-2 для клиентов Windows. Теоретически это может приводить к ухудшению функциональности или к более длительной загрузке устройств. Это происходит из-за того, что системы Windows, обслуживающие такие драйверы, могут вызывать сбои целостности кода при представлении подписанного драйвера SHA-2. Чтобы исключить вину Microsoft в таких ситуациях, прекращение через Windows Update было прекращено.
В то же время по-прежнему будет доступна работа программы совместимости оборудования Windows (WHCP). Она будет действовать до января 2023 года. Эта программа позволяет компаниям, использующим программу расширенных обновлений безопасности (ESU), развертывать на своем оборудовании драйверы с помощью служб Windows Server Update Services (WSUS).
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