Компания TerraMaster объявила о доступности в России простых собственных решений для решения проблем, связанных с растущей стоимостью накопителей SSD и HDD. Они были выведены на глобальный рынок и доступны для покупки в том числе в Россию.
Отмечается что новые дисковые массивы TerraMaster USB и Thunderbolt 3 обеспечивают упрощенное развертывание дисковых мощностей суммарной емкостью до 768 Тбайт. Новая линейка охватывает дисковые массивы TerraMaster D5-300, D5 и D8 Thunderbolt 3. Решения имеют интерфейсы USB или более скоростной интерфейс Thunderbolt 3 (в зависимости от текущих потребностей).
Потребность в новых массивах, как отмечает производитель, во многом связана со стремительным ростом цен на накопители повышенной емкости. Например, в настоящий момент стоимость накопителя емкостью 16 Тбайт может почти в 9 раз превышать стоимость накопителя на 4 Тбайт. И даже при такой цене накопители на 16 Тбайт не удается найти в продаже, в то время как накопители емкостью 4 Тбайт всегда в наличии.
TerraMaster предлагает решать проблемы просто: многоместный дисковый массив от TerraMaster с пятью накопителями емкостью по 4 Тбайт, каждый из которых стоит дешевле, чем один накопитель емкостью 16 Тбайт. Кроме того, с учетом поддержки RAID 0, дисковый массив TerraMaster имеет более высокую производительность, чем один стандартный накопитель емкостью 16 Тбайт.
Новые решения TerraMaster используют обновленный аппаратный RAID, доступный для многих профессиональных хранилищ RAID DAS TerraMaster Thunderbolt 3, в том числе для TD2 Thunderbolt 3, D5 Thunderbolt 3 5-Bay и D8 Thunderbolt 3 8-Bay.
Новый аппаратный RAID поддерживает режимы RAID 0/1/5/6/10/50, значительно повышая эффективность и скорость передачи данных за счет улучшенной производительности при работе с накопителями. Это обновленное решение идеально подходит для приложений с высокой скоростью доступа к большим объемам данных, в том числе для профессиональных приложений по работе с видео в формате 4K, фотографиями и 3D-анимацией, таких как Apple Final Cut Pro X и Adobe Lightroom.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB. Линейка твердотельных накопителей Gigabyte AORUS Gen4 7000s включает в себя две модели ёмкостью 1 и 2 Тбайт. Оба накопителя оснащаются массивным радиатором. При этом даже младшая модель, по заявлениям производителя, способна достигать огромной скорости последовательного чтения в 7000 Мбайт/с. Впечатляют и другие характеристики этих SSD. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB: сверхбыстрый SSD на свежем контроллере Phison".