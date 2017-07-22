Новый чип Exynos с поддержкой графики RDNA2, разработанными в сотрудничестве с AMD, будет анонсирован в июле. Об этом сообщил пользователь Ice universe, известный своими достоверными слухами о планах Samsung. Ранее сообщалось, что Samsung и AMD планировали анонсировать новый чип в июне, однако по неизвестной причине запуск был отложен. Автор слуха также не дает информации о причинах задержки.
Несмотря на задержку, будущий флагманский смартфон Samsung серии Galaxy S, по слухам, будет оснащен уже новым чипом. Генеральный директор AMD Лиза Су также подтвердила, что этот чип будет отличаться рядом существенных расширенных возможностей.
Среди улучшений Лиза Су назвала поддержку поддержку технологий трассировки лучей, а также реализацию функции переменной скорости при шейдинге. Это позволяет повысить эффективность расчетов за счет снижения их объема в областях со слабо изменяющимися характеристиками. В результате улучшений, ожидается добиться существенного сокращения энергопотребления при операциях расширенной поддержки графики.
Впервые Лиза Су подтвердила поддержку графики RDNA2 на Computex, заявив, что поддержка будет интегрирована в чипы Samsung Exonys.
Exclusive：Samsung×AMD GPU was originally scheduled to be released in June, but now it has been postponed to July, when we will know the performance of AMD GPU on Exynos and other details. pic.twitter.com/GM6W8l3EKY
До сих пор Samsung оснащала чипами Exynos собственного производства только модели, которые поступали в продажу в определенных регионах, в число которых входит и Россия. Для США Samsung поставляла телефоны, работающие на базе чипов Qualcomm, выпускаемый американской компанией. Множество слухов вызвало недавнее решение Samsung о поставке телефонов Galaxy на базе Qualcomm Snapdragon на внутренний южнокорейский рынок.
Это было неожиданное решение, которое вызвала множество трактовок. Одна из возможных причин - это высвобождение склада от чипов Qualcomm Snapdragon. Как следует из слухов, смартфоны с чипом Exynos на основе RDNA2 будут поставляться глобально на все рынки.
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