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В Windows 11 нашли поддержка WDDM 3.0, но оптимизации под Alder Lake пока нет

20 июня 2021, 22:27




Попавший на прошлой неделе в публичный доступ ISO-образ ОС Windows 11 стал предметом для изучения возможностей новой версии ОС. Хотя в публичный доступ попала не финальная версия, а более ранняя, датированная несколькими месяцами тому назад, полученный вариант позволяет сделать первые выводы о будущей ОС Microsoft.

Прежде всего отмечается что между Windows 11 и предыдущей версией Windows 10 осталось гораздо больше общего, чем ожидалось. Отсылки на Windows 10 отражаются в многочисленных ссылках в системных файлах.

Среди новшеств отмечается, что Windows 11 поддерживает новую версию WDDM 3.0 (Windows Display Driver Model), являющейся развитием архитектуры графических драйверов для видеокарт. Новая версия WDDM была впервые представлена в выпуске Win10 Insider Preview «Cobalt».

В Windows 11 нашли поддержка WDDM 3.0, но оптимизации под Alder Lake пока нет

Windows 11 WDDM 3.0, Источник: Laptopvidoeo2go


Обновление WDDM и магазина приложений Microsoft Store были ожидаемыми. В то же время большинство энтузиастов больше заинтересованы узнать, будет ли в новой ОС поддержка новых гетерогенных процессорных архитектур ARM big.LITTLE. Они появятся в ядре Alder для процессоров Intel 12-го поколения, выпуск которых ожидается в 4 кв. 2021 года.

В Windows 11 нашли поддержка WDDM 3.0, но оптимизации под Alder Lake пока нет


В новой ОС обнаружены небольшие улучшения, касающиеся линейки процессоров Lakefield. Речь идет о процессорах с низким энергопотреблением, которые уже относятся к гибридной архитектуре. Они появились прошлым летом и имеют одно ядро BIG и четыре «малых» ядер SMALL.

В Windows 11 нашли поддержка WDDM 3.0, но оптимизации под Alder Lake пока нет


Известно, что Intel собирается значительно увеличить количество устанавливаемых процессорных ядер при переходе на архитектуру Alder Lake. По оценкам, новые процессоры будут иметь до 8 ядер BIG и до 8 ядер SMALL. Поддержку таких новых конструкций энтузиасты рассчитывали увидеть в коде новой ОС Windows 11.

Издание HotHardware уже провело тестирование процессора Lakefield Core i7-L16G7 на ранней сборке Windows 11. Там новая ОС действительно показала более высокую производительность. По данным исследователей, в многопоточных тестах Geekbench 5 прирост производительности составил 5,8%, а на однопоточных тестах - 2%.

В Windows 11 нашли поддержка WDDM 3.0, но оптимизации под Alder Lake пока нет

Производительность процессора Intel Lakefield в Windows 11. Источник: HotHardware


Прогон синтетического теста Cinbench R23 показал значимый прирост производительности (почти на 8,2%) на одноядерных потоковых тестах.

В Windows 11 нашли поддержка WDDM 3.0, но оптимизации под Alder Lake пока нет

Производительность процессора Intel Lakefield в Windows 11. Источник: HotHardware


В то же время наиболее близкую к реальным оценкам производительности дают тесты PC Mark 10, основанных на тестировании процессора по различным типовым прикладным нагрузкам. Там в тесте создания цифрового контента Windows 10 пока показывает более высокие результаты. Это объясняется тем, что для Windows 11 еще не разработан собственный драйвер, и она работает на драйвере для Windows 10.

В Windows 11 нашли поддержка WDDM 3.0, но оптимизации под Alder Lake пока нет

Производительность процессора Intel Lakefield в Windows 11. Источник: HotHardware




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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