Попавший на прошлой неделе в публичный доступ ISO-образ ОС Windows 11 стал предметом для изучения возможностей новой версии ОС. Хотя в публичный доступ попала не финальная версия, а более ранняя, датированная несколькими месяцами тому назад, полученный вариант позволяет сделать первые выводы о будущей ОС Microsoft.
Прежде всего отмечается что между Windows 11 и предыдущей версией Windows 10 осталось гораздо больше общего, чем ожидалось. Отсылки на Windows 10 отражаются в многочисленных ссылках в системных файлах.
Среди новшеств отмечается, что Windows 11 поддерживает новую версию WDDM 3.0 (Windows Display Driver Model), являющейся развитием архитектуры графических драйверов для видеокарт. Новая версия WDDM была впервые представлена в выпуске Win10 Insider Preview «Cobalt».
Windows 11 WDDM 3.0, Источник: Laptopvidoeo2go
Обновление WDDM и магазина приложений Microsoft Store были ожидаемыми. В то же время большинство энтузиастов больше заинтересованы узнать, будет ли в новой ОС поддержка новых гетерогенных процессорных архитектур ARM big.LITTLE. Они появятся в ядре Alder для процессоров Intel 12-го поколения, выпуск которых ожидается в 4 кв. 2021 года.
В новой ОС обнаружены небольшие улучшения, касающиеся линейки процессоров Lakefield. Речь идет о процессорах с низким энергопотреблением, которые уже относятся к гибридной архитектуре. Они появились прошлым летом и имеют одно ядро BIG и четыре «малых» ядер SMALL.
Известно, что Intel собирается значительно увеличить количество устанавливаемых процессорных ядер при переходе на архитектуру Alder Lake. По оценкам, новые процессоры будут иметь до 8 ядер BIG и до 8 ядер SMALL. Поддержку таких новых конструкций энтузиасты рассчитывали увидеть в коде новой ОС Windows 11.
Издание HotHardware уже провело тестирование процессора Lakefield Core i7-L16G7 на ранней сборке Windows 11. Там новая ОС действительно показала более высокую производительность. По данным исследователей, в многопоточных тестах Geekbench 5 прирост производительности составил 5,8%, а на однопоточных тестах - 2%.
Производительность процессора Intel Lakefield в Windows 11. Источник: HotHardware
Прогон синтетического теста Cinbench R23 показал значимый прирост производительности (почти на 8,2%) на одноядерных потоковых тестах.
Производительность процессора Intel Lakefield в Windows 11. Источник: HotHardware
В то же время наиболее близкую к реальным оценкам производительности дают тесты PC Mark 10, основанных на тестировании процессора по различным типовым прикладным нагрузкам. Там в тесте создания цифрового контента Windows 10 пока показывает более высокие результаты. Это объясняется тем, что для Windows 11 еще не разработан собственный драйвер, и она работает на драйвере для Windows 10.
Производительность процессора Intel Lakefield в Windows 11. Источник: HotHardware
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