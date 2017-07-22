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Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 3 будет стоить на 400 долларов дешевле предшественника

21 июня 2021, 09:39




Samsung планирует существенно снизить цены на складные смартфоны следующего поколения, сообщает онлайн-издание Sammobile, известное своими тесными связями с отраслью и контактами с южнокорейскими изданиями. Снижение цен проявится в первую очередь при выпуске новой модели смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3, сообщает источник.

Отмечается, что принятая до сих пор цена на складные модели, которая доходит до 2000 долларов (146 000 руб.), признана слишком высокой. Она была обоснована, пока модели смартфонов складного типа относились к экспериментальной линейке. По данным южнокорейских изданий, главные игроки рынка, которые уже запустили или собираются запустить в производство складные модели, сошлись во мнении, что пользователи уже открыли для себя удобства нового формата, поэтому их интерес к смартфонам данной категории вырос. Рост покупательской активности должен отразиться на снижении цены.

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 3 будет стоить на 400 долларов дешевле предшественника


О снижении цены стал известно благодаря появившимся документам, но пока нет информации, насколько существенным будет снижение. Точные данные о новых ценах пока не сообщаются. Пока Samsung стремится привлечь к новой категории смартфонов больше покупателей, делая акцент на снижении цен и повышении привлекательности данной категории.

По оценкам экспертов, новые модели Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 могут оказаться примерно на 20% дешевле своих предшественников. Это означает, что смартфон Galaxy Fold следующего поколения может стоить на 400 долларов (29 200 руб.) меньше, чем Galaxy Z Fold 2, который продается за 1999 долларов (145 900 руб.).

Ожидается, что снижение цены не скажется на объеме доступной памяти и внутреннего хранилища. Стартовая модель Galaxy Z Flip 3 будет иметь объем внутренней основной памяти 256 Гбайт, а для более требовательных пользователей Samsung предложит, по слухам, хранилище объемом 512 Гбайт.

Выпуск новой модели Samsung Galaxy Z Fold 3 запланирован на август этого года, по данным южнокорейских источников. Официального подтверждения от Samsung пока не было.



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