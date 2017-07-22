Одной из существенных недоработок прежних версий Windows, о которой много судачили пользователи, была ограниченная поддержка настройки системы при подключении и отключении дополнительных мониторов. В частности, из-за этого возникает необходимость заново переупорядочивать окна приложений, когда ноутбук подключается или отключается от внешних мониторов.
По слухам, Microsoft планирует устранить возникающие неудобства, предложив в Windows 11 некоторые новые параметры в настройках управления дисплеями.
Как стало известно из анализа инженерного дистрибутива рабочей бета-версии Windows 11, в новой ОС будет происходить запоминание расположение открытых окон при последнем подключении к внешнему монитору. Это позволит восстановить ранее открытые окна в прежнем положении при повторном подключении, располагая открытые окна в том месте, которое они занимали при отключении.
Предусмотрено также и другое улучшение - свертывание окон, расположенных на отключаемом внешнем дисплее. В Windows 10 это действие приводит к хаотичному преребрасыванию открытых окон с отключенного внешний монитор на рабочий экран. Это создает хаос на Рабочем столе. В Windows 11 в результате нововведений не придется искать приложения на основном мониторе: окна будут минимизированы и их повторное открытие будет более интуитивно понятным.
Названные улучшения признаны экспертами как существенные, потому что в последнее время многие пользователи стали использовать ноутбуки взамен настольных компьютеров. Теперь многие работают с одними и теми же ноутбуками на работе и дома, подключаясь каждый раз к внешним мониторам.
Ожидается, что 24 июня Microsoft проведет анонс новой Windows 11.
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