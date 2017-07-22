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В Windows 11 улучшена функция поддержки нескольких мониторов

21 июня 2021, 10:42




Одной из существенных недоработок прежних версий Windows, о которой много судачили пользователи, была ограниченная поддержка настройки системы при подключении и отключении дополнительных мониторов. В частности, из-за этого возникает необходимость заново переупорядочивать окна приложений, когда ноутбук подключается или отключается от внешних мониторов.

По слухам, Microsoft планирует устранить возникающие неудобства, предложив в Windows 11 некоторые новые параметры в настройках управления дисплеями.

Как стало известно из анализа инженерного дистрибутива рабочей бета-версии Windows 11, в новой ОС будет происходить запоминание расположение открытых окон при последнем подключении к внешнему монитору. Это позволит восстановить ранее открытые окна в прежнем положении при повторном подключении, располагая открытые окна в том месте, которое они занимали при отключении.

В Windows 11 существенно улучшена функция поддержки нескольких мониторов


Предусмотрено также и другое улучшение - свертывание окон, расположенных на отключаемом внешнем дисплее. В Windows 10 это действие приводит к хаотичному преребрасыванию открытых окон с отключенного внешний монитор на рабочий экран. Это создает хаос на Рабочем столе. В Windows 11 в результате нововведений не придется искать приложения на основном мониторе: окна будут минимизированы и их повторное открытие будет более интуитивно понятным.

Названные улучшения признаны экспертами как существенные, потому что в последнее время многие пользователи стали использовать ноутбуки взамен настольных компьютеров. Теперь многие работают с одними и теми же ноутбуками на работе и дома, подключаясь каждый раз к внешним мониторам.

Ожидается, что 24 июня Microsoft проведет анонс новой Windows 11.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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