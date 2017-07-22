Samsung не подвела своих поклонников, и, как и обещала, выпустила новый смартфон среднего класса серии Galaxy M. Он получил название Galaxy M32 и пришел на смену Galaxy M31.
6,4-дюймовый дисплей новинки относится к типу Super AMOLED и поддерживает разрешение FHD+ и частоту обновления 90 Гц. Samsung предложила неплохую яркость (до 800 нит), а также защитное покрытие Corning Gorilla Glass 5.
Выбран характерный U-образный дизайн для размещения селфи-камеры: производитель называет его Infinity-U. Скрывающаяся в этой нише фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп и диафрагму f/2.2, что обещает хорошие, четкие селфи даже при среднем уровне освещения.
За производительность новинки отвечает чипсет MediaTek Helio G80. Он использует технологии уровня 12 нм: два процессорных ядра Cortex-A75 с частотой 2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Графическая поддержка осуществляется с помощью модуля ARM Mali-G52 2EEMC2, работающего на частоте до 950 МГц.
Оперативная память смартфона (LPDDR4x) имеет объем 4 или 6 Гбайт, основная память - 64 или 128 Гбайт (eMMC 5.1). Основное хранилище может быть наращено до 1 Тбайт с помощью карты microSD.
Смартфон работает под управлением Android 11 с One UI 3.1, использует традиционную для аппаратов Samsung систему безопасности Knox, поддерживает фирменные функции Samsung Pay Mini, Secure Folder и Samsung Alt Z.
Набор тыльных камер представлен основным датчиком на 64 Мп с диафрагмой f/1,8 и светодиодной вспышкой, сверхширокоугольной камерой на 8 Мп с диафрагмой f/2,2, датчиком глубины на 2 Мп и макрокамерой с разрешением 2 Мп и диафрагмой f/2,4.
В телефоне установлен боковой сканер отпечатков пальцев, есть аудиоразъем 3,5 мм. Высокое качество звука создает поддержка технологии Dolby Atmos.
Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. В комплекте поставляется также зарядное устройство на 15 Вт.
Коммуникационный набор представлен в следующей конфигурации: двухканальная поддержка передачи голоса 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC.
Samsung Galaxy M32 продается на Amazon.in за 15 000 руб. (в конфигурации с 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт встроенной памяти. Смартфон в конфигурации с 6+128 Гбайт памяти стоит 17 000 рублей.
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