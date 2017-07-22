Компания DEPO Computers представила линейку российских серверов и систем хранения данных, построенных на базе отечественных процессоров «Эльбрус-8СВ». Их презентация состоялась на выставке «Связь-2021», которая прошла 15-18 июня 2021 года в рамках межотраслевой платформы «Российской недели высоких технологий» (РНВТ).
В линейку новинок попали образцы программно-аппаратных комплексов, включая программно-определяемую СХД на базе двухпроцессорного сервера DEPO Storm 3450E3RU, классическую двухконтроллерную СХД DEPO Storage 2024M4U класса Midrange и сервер хранения данных DEPO Storm 3450U2.
В разработке новых моделей вычислительной техники принимали участие также специалисты АО НПО «БАУМ», выпускающего специальное ПО для построения систем хранения данных корпоративного уровня. Все названные модели были развернуты в рамках экспозиции стенда АО НПО «БАУМ».
Двухконтроллерная СХД DEPO Storage 2024M4U построена на платформе «Эльбрус-8СВ» и представляет собой классическую отказоустойчивую систему хранения данных. Она может быть сконфигурирована для блочного, файлового или унифицированного доступа с использованием протоколов iSCSI, FC, iSER, SMB, NFS v4, NFS over RDMA. Новая система поддерживает классический набор сервисов: моментальные снимки и клоны, компрессия, дедупликация, удаленная асинхронная репликация, интеграционные модули по управлению данными с СУБД Postgres.
Универсальный двухпроцессорный сервер хранения данных DEPO Storm 3450E3RU также построен на процессорах «Эльбрус-8СВ». Используемое ПО НПО «БАУМ» позволяет применять его как программно-определяемую систему корпоративного уровня.
Представленные модели серверов и СХД стали компонентами системы ЭВМ DEPO, которая включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, производимой на территории РФ. ПО, разработанное НПО «БАУМ», также включено в Единый реестр российских программ.