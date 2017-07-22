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Intel выпустил инфраструктурный процессор IPU на базе FPGA

21 июня 2021, 15:44




Компания Intel объявила о разработке концептуального инфраструктурного процессора (Infrastructure Processing Unit, IPU) - программируемого сетевого устройства, играющего роль разгрузчика ресурсов центральных процессоров (CPU) в системах поставщиков облачных и телекоммуникационных услуг.

Анонс нового устройства состоялся в рамках конференции Six Five Summit. Сообщается, что новый инфраструктурный процессор Intel был разработан в тесном сотрудничестве с партнерами в сфере гипермасштабируемых облачных технологий и призван повысить эффективность и управляемость дата-центров.

Intel выпустила инфраструктурный процессор IPU на базе FPGA


Intel называет несколько преимуществ новой архитектуры IPU. Во-первых, поставщики облачных услуг смогут повысить эффективность обработки рабочих нагрузок на тех процессорах, где имеются необходимые средства оптимизации, предназначенных для выполнения этих задач. Благодаря этому поставщик облачных услуг сможет сдавать в аренду клиентам 100% доступных ресурсов процессоров, а клиенты смогут полностью контролировать процессоры, в том числе с помощью собственных гипервизоров.

intel_ipu_01


Помимо этого, новая архитектура позволяет расширить локальное дисковое хранилище, заменив его на виртуальное хранилище, подключенное к сети. Использование безопасного, программируемого и стабильного инфраструктурного процессора обеспечивает баланс обработки и хранения данных, позволяет значительно улучшить использование вычислительных ресурсов.

Как заявил в опубликованном видеоролике Гвидо Аппенцеллер, технический директор Intel Data Platforms Group, идея новой архитектуры состоит в том, чтобы четко отделить обработку клиентских рабочих нагрузок от рабочих нагрузок поставщика облачных услуг. Инфраструктурный процессор позволяет операторам облачных ресурсов перейти на полностью виртуализированную архитектуру сети и хранения данных, сохраняя при этом высокую производительность и предсказуемость наряду с высокой степенью управляемости.



Новый IPU обладает специальными функциями для ускорения современных приложений на базе микросервисной архитектуры в дата-центрах. Как показали исследования Google и Facebook, на связь микросервисов может расходоваться до 80% тактов центрального процессора. Новый IPU помогает оптимизировать такую обработку, позволяя клиентам контролировать функции центрального процессора и системной памяти.

Intel выпустила инфраструктурный процессор IPU на базе FPGA


Первые экземпляры IPU Intel на базе FPGA уже поступают в продажу. Intel планирует выпускать также дополнительные IPU на базе FPGA и специализированные микросхемы (ASIC). Сообщается, что первая IPU-платформа Intel на базе FPGA уже развернута у нескольких поставщиков облачных услуг, а первый IPU ASIC находится на стадии тестирования. Эти решения будут обеспечены мощным программным базисом, который позволит клиентам создавать передовые программные продукты для оркестрации облаков.



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