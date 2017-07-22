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AOC выпустил игровой монитор AG274QXM с подсветкой Mini LED

21 июня 2021, 16:51




Тайваньская компания AOC анонсировала через свой китайский веб-сайт выпуск нового премиального монитора - игровую модель AOC AG274QXM.

Новая модель стала развитием игрового монитора AOC AGON AG274QX, выпущенного в марте этого года. Появление в названии буквы «M» означает добавление новой функции - мини-светодиодной подсветки Mini LED с 576 зонами локального затемнения. Благодаря применению новейшей технологии, повышается контрастность и яркость до уровня соответствия требованиям сертификации VESA DisplayHDR 1000. Типичная яркость составляет 550-600 нит, в пиковом состоянии она может доходить до 1000 нит.

AOC выпустила улучшенный игровой монитор AG274QXM с мини-светодиодной подсветкой


Новый игровой монитор AGON имеет 27-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WQHD. Время отклика от серого к серому составляет 1 мс. Обеспечен высокий цветовой охват: 100% sRGB, 99% Adobe RGB, 95% NTSC и 98% DCI-P3. Предложенное решение обеспечивают наилучшее соотношение производительности и качества изображения, что подойдет для самых требовательных игр с трассировкой лучей.

AOC выпустила улучшенный игровой монитор AG274QXM с мини-светодиодной подсветкой


Частота обновления может достигать 144 Гц. Имеются два порта HDMI 2.0 и порт USB Type-C с режимом DisplayPort Alt (который позволяет при помощи обычного коннектора USB-C передавать данные аудио-/видео на скоростях интерфейса DisplayPort) и один порт DisplayPort 1.4.

AOC выпустила улучшенный игровой монитор AG274QXM с мини-светодиодной подсветкой


Имеются также четыре порта USB Type-A 3.2, порт USB Type-B, вход для микрофона и разъем для наушников.

AOC AGON AG274QXM поддерживает AMD FreeSync и Adaptive-Sync. Он имеет полностью регулируемую RGB-подсветку AOC Light FX и два встроенных динамика мощностью 5 Вт с поддержкой DTS.

AOC выпустила улучшенный игровой монитор AG274QXM с мини-светодиодной подсветкой




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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