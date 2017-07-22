РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Рекламные видеоролики Amazon, OPPO и Apple попали в Tоп-10 фестиваля «Каннские львы 2021»

21 июня 2021, 17:48




YouTube опубликовал список победителей престижного международного конкурса видеорекламы «Каннские львы». Google и YouTube уже более 10 лет сотрудничают с этим фестивалем.

В список призеров рекламы YouTube попали оригинальные ролики, которые участвовали в конкурсе и завоевали наибольшую популярность. Отбор производится с помощью алгоритма, в котором учитываются платные и бесплатные просмотры, их время и удержание аудитории - какую часть ролика пользователи посмотрели.

Рекламные видеоролики Amazon, OPPO и Apple попали в Tоп-10 фестиваля «Канны 2021»


В опубликованном списке топ-10 рекламы «Канны 2021» представлены десять самых популярных в мире рекламных роликов за период с 1 июня 2020 года по 30 мая 2021 года. Эти работы позволяют понять, что было самым важным для потребителей по всему миру в это непростое время. В общей сложности эти рекламные ролики набрали более 635 млн просмотров.

Отмечается, что в список призеров попали и рекламные видеоролики компаний, связанных с ИТ-разработками, производством смартфонов и гаджетов, а также игровой сферой. В их числе Amazon (3 место), OPPO (4 место) и Apple (9 место).

Youtube отмечает, что реклама стала сегодня одной из форм искусства. Она дает возможность для брендов получить преимущество перед конкурентами. Дизайнеры, агентства используют Творческую студию рекламы - единый центр инструментов Google для создания рекламы. Она дает креативным командам возможность работать вместе, повышает их продуктивность и упрощает процесс создания рекламы.

Первые пять мест заняли рекламные ролики из Кореи, Египта, Индии, США и Швейцарии. В хит-параде этого года можно увидеть много знаменитостей. Среди них Майкл Б. Джордан в рекламе колонки Alexa от Amazon, Роберт Де Ниро, ищущий драмы в рекламе MySwitzerland с Роджером Федерером, группа BTS, которая признается в любви планете Земля вместе с Hyundai Motor Company, а также легенды спорта Серена Уильямс, Леброн Джеймс и Криштиану Роналду в рекламе Nike.

Список победителей 2021 года выглядит следующим образом:

  1. Hyundai x BTS | For the Eah 60 sec


    Бренд: Hyundai Motor Company
    Медийное агентство: Innocean Worldwide
    Креативное агентство: Innocean Worldwide

  2. Orange -- Ramadan 2020


    Бренд: Orange Egypt
    Медийное агентство: UM - IPG
    Креативное агентство: Leo Burnett

  3. Amazon's Big Game Commercial: Alexa's Body


    Бренд: Amazon
    Медийное агентство: Rufus Global
    Креативное агентство: Lucky Generals

  4. OPPO F17 Pro -- Diwali Edition | #BeTheLight To Spread The Light


    Бренд: OPPO India
    Медийное агентство: HYHK
    Креативное агентство: CCLAB

  5. You Can't Stop Us | Nike


    Бренд: Nike
    Медийное агентство: Within
    Креативное агентство: Wieden+Kennedy

  6. LOST & CROWNED | A Clash Sho Film
    Медийное агентство: собственное производство
    Креативное агентство: Psyop (партнер по анимации)

  7. No Drama
    Бренд: MySwitzerland
    Медийное агентство: SiR MaRY
    Креативное агентство: SiR MaRY

  8. Feel the Rhythm of KOREA: JEONJU
    Бренд: Imagine Your Korea
    Медийное агентство: Incross
    Креативное агентство: Korea Press Foundation, HS Ad

  9. Introducing Apple Watch Series 6 -- It Already Does That


    Бренд: Apple India

  10. #VilsHere -- Launch Ad


    Бренд: Vodafone Idea (Vi)
    Медийное агентство: Wavemaker India
    Креативное агентство: Ogilvy India





Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Kishi для Android. Сегодня в нашу тестовую лабораторию попал Razer Kishi для Android - контроллер с подключением через USB-C, способный превратить практически любой Android-смартфон в полноценную игровую консоль. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным".

Читайте также:

  • Производство процессоров в Китае выросло за год на 37,6%
  • Эксперты биткоин-трейдинга просят запретить Илону Маску пользоваться Twitter в ближайшие дни
  • Huawei зарегистрировал торговый знак Luban
  • DigiTimes: В конце года может начаться бум складных смартфонов в сегменте ультра-премиум
  • Слухи: Apple готовится добавить в свои продукты поддержку криптовалют

    • следующая новость
    Samsung запустил проверку Android 12 на совместимость с Galaxy S21

    предыдущая новость
    AOC выпустил игровой монитор AG274QXM с подсветкой Mini LED

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучшая видеокарта для игр Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V Лучший SSD Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    22 июня, 2021

    ZTE MyOS теперь поддерживает систему обмена сообщениями 5G Messaging

    В Иране задержали 7000 майнеров на компьютерной ферме на окраине Тегерана

    Sabrent выпустил внешний SSD-накопитель Rocket XTRM-Q емкостью 16 Тбайт

    NVIDIA добавит поддержку DLSS 2.0 в UE 5, Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, DOOM Eternal, Rust

    Intel заявила о ведущей роли в разработке технологий для сетей 5G

    Samsung лукавит, что не будет закупать OLED-панели у LG Display

    Обновление Google Chrome вызвало массовый сбой среди российских пользователей

    AMD Ryzen Embedded V3000 построен на базе Zen 3+ и RDNA 2 с поддержкой памяти DDR5

    21 июня, 2021

    Samsung запустил проверку Android 12 на совместимость с Galaxy S21

    Рекламные видеоролики Amazon, OPPO и Apple попали в Tоп-10 фестиваля «Каннские львы 2021»

    AOC выпустил игровой монитор AG274QXM с подсветкой Mini LED

    Intel выпустил инфраструктурный процессор IPU на базе FPGA

    DEPO Computers выпустил российские серверы и СХД на базе процессоров Эльбрус-8СВ

    Анонс Samsung Galaxy M32: недорогой смартфон с батареей на 6000 мАч

    В Windows 11 улучшена функция поддержки нескольких мониторов

    Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 3 будет стоить на 400 долларов дешевле предшественника

    20 июня, 2021

    В Windows 11 нашли поддержка WDDM 3.0, но оптимизации под Alder Lake пока нет

    Новая чип Samsung с AMD-графикой RDNA2 появится в июле

    TerraMaster предложил экономное решение проблемы недоступности жестких дисков большой емкости

    18 июня, 2021

    Обновление драйверов для Windows 7 через Центр обновления Windows прекращено

    ССЫЛКИ