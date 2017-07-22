YouTube опубликовал список победителей престижного международного конкурса видеорекламы «Каннские львы». Google и YouTube уже более 10 лет сотрудничают с этим фестивалем.
В список призеров рекламы YouTube попали оригинальные ролики, которые участвовали в конкурсе и завоевали наибольшую популярность. Отбор производится с помощью алгоритма, в котором учитываются платные и бесплатные просмотры, их время и удержание аудитории - какую часть ролика пользователи посмотрели.
В опубликованном списке топ-10 рекламы «Канны 2021» представлены десять самых популярных в мире рекламных роликов за период с 1 июня 2020 года по 30 мая 2021 года. Эти работы позволяют понять, что было самым важным для потребителей по всему миру в это непростое время. В общей сложности эти рекламные ролики набрали более 635 млн просмотров.
Отмечается, что в список призеров попали и рекламные видеоролики компаний, связанных с ИТ-разработками, производством смартфонов и гаджетов, а также игровой сферой. В их числе Amazon (3 место), OPPO (4 место) и Apple (9 место).
Youtube отмечает, что реклама стала сегодня одной из форм искусства. Она дает возможность для брендов получить преимущество перед конкурентами. Дизайнеры, агентства используют Творческую студию рекламы - единый центр инструментов Google для создания рекламы. Она дает креативным командам возможность работать вместе, повышает их продуктивность и упрощает процесс создания рекламы.
Первые пять мест заняли рекламные ролики из Кореи, Египта, Индии, США и Швейцарии. В хит-параде этого года можно увидеть много знаменитостей. Среди них Майкл Б. Джордан в рекламе колонки Alexa от Amazon, Роберт Де Ниро, ищущий драмы в рекламе MySwitzerland с Роджером Федерером, группа BTS, которая признается в любви планете Земля вместе с Hyundai Motor Company, а также легенды спорта Серена Уильямс, Леброн Джеймс и Криштиану Роналду в рекламе Nike.
Список победителей 2021 года выглядит следующим образом:
Hyundai x BTS | For the Eah 60 sec
Бренд: Hyundai Motor Company Медийное агентство: Innocean Worldwide Креативное агентство: Innocean Worldwide
Orange -- Ramadan 2020
Бренд: Orange Egypt Медийное агентство: UM - IPG Креативное агентство: Leo Burnett
Amazon's Big Game Commercial: Alexa's Body
Бренд: Amazon Медийное агентство: Rufus Global Креативное агентство: Lucky Generals
OPPO F17 Pro -- Diwali Edition | #BeTheLight To Spread The Light
Бренд: OPPO India Медийное агентство: HYHK Креативное агентство: CCLAB
You Can't Stop Us | Nike
Бренд: Nike Медийное агентство: Within Креативное агентство: Wieden+Kennedy
LOST & CROWNED | A Clash Sho Film Медийное агентство: собственное производство Креативное агентство: Psyop (партнер по анимации)
No Drama Бренд: MySwitzerland Медийное агентство: SiR MaRY Креативное агентство: SiR MaRY
Feel the Rhythm of KOREA: JEONJU Бренд: Imagine Your Korea Медийное агентство: Incross Креативное агентство: Korea Press Foundation, HS Ad
Introducing Apple Watch Series 6 -- It Already Does That
Бренд: Apple India
#VilsHere -- Launch Ad
Бренд: Vodafone Idea (Vi) Медийное агентство: Wavemaker India Креативное агентство: Ogilvy India
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