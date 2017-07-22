Samsung приступила к внедрению новой версии мобильной ОС Android 12 для серии смартфонов Galaxy S21. Пока она официально существует только в своей первой бета-версии. Android 12 была представлена в мае во время ежегодной конференции разработчиков.
Недавно Google объявила о появлении второй бета-версии новой ОС, но она была опробована только для отдельных моделей смартфонов некоторых брендов. Точный список совместимых моделей пока не опубликован.
Слухами о том, что Samsung приступила к внедрению Android 12 в смартфоны серии Galaxy S21, поделился Макс Вайнбах, техноблогер, специализирующийся на слухах о Samsung. Он сообщил, что выпуск новой версии ОС Android 12 ожидается в сентябре, а до этого времени будет проводиться бета-тестирование.
Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra и стилус Phantom Black S Pen
Samsung пока воздерживается от предоставления какой-либо информации, касающейся прогнозов о выпуске новой версии ОС. В то же время ожидается, что Samsung начнет развертывание Android 12 вместе со своей новой версией пользовательского интерфейса One UI.
Помимо этого известно, что в октябре или ноябре Samsung собирается провести конференцию для разработчиков Samsung Developer Conference (SDC). Многие ожидают, что там состоится анонс One UI 4.0 на базе Android 12.
Первая бета-версия готового продукта для разработчиков должна появиться в августе, считают эксперты.
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