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Samsung запустил проверку Android 12 на совместимость с Galaxy S21

21 июня 2021, 19:03




Samsung приступила к внедрению новой версии мобильной ОС Android 12 для серии смартфонов Galaxy S21. Пока она официально существует только в своей первой бета-версии. Android 12 была представлена в мае во время ежегодной конференции разработчиков.

Недавно Google объявила о появлении второй бета-версии новой ОС, но она была опробована только для отдельных моделей смартфонов некоторых брендов. Точный список совместимых моделей пока не опубликован.

Слухами о том, что Samsung приступила к внедрению Android 12 в смартфоны серии Galaxy S21, поделился Макс Вайнбах, техноблогер, специализирующийся на слухах о Samsung. Он сообщил, что выпуск новой версии ОС Android 12 ожидается в сентябре, а до этого времени будет проводиться бета-тестирование.

Samsung запустил проверку Android 12 на совместимость со смартфонами серии Galaxy S21

Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra и стилус Phantom Black S Pen


Samsung пока воздерживается от предоставления какой-либо информации, касающейся прогнозов о выпуске новой версии ОС. В то же время ожидается, что Samsung начнет развертывание Android 12 вместе со своей новой версией пользовательского интерфейса One UI.

Помимо этого известно, что в октябре или ноябре Samsung собирается провести конференцию для разработчиков Samsung Developer Conference (SDC). Многие ожидают, что там состоится анонс One UI 4.0 на базе Android 12.

Первая бета-версия готового продукта для разработчиков должна появиться в августе, считают эксперты.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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