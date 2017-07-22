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AMD Ryzen Embedded V3000 построен на базе Zen 3+ и RDNA 2 с поддержкой памяти DDR5

22 июня 2021, 09:59




Twitter-пользователь Патрик Шур, раскрыл детали нового интегрированного процессора Ryzen Embedded V3000, разработку которого AMD ведет в настоящее время. Новая модель относится к третьему поколению, и ее выпуск намечен на следующий год.

Чипы AMD Ryzen Embedded V1000, V2000 и V3000 предназначены для использования в нагруженных компьютерных платформах корпоративного уровня, а также персональных системах с развитой поддержкой мультимедийных приложений. В качестве возможных вариантов для установки рассматриваются мини-ПК, производительные рабочие станции и промышленные компьютеры.

Новый чип AMD Ryzen Embedded V3000 выстроен на базе Zen 3+ и RDNA 2 с поддержкой памяти DDR5


AMD Ryzen Embedded V3000 представляет собой набор интегрированных процессорных и графических модулей на базе микроархитектур Zen 3 и RDNA 2. Использование усовершенствованной версии Zen 3 связано с переходом на более высокие (6 нм) нормы технологического процесса, что позволит поднять эффективность работы чипа. Применение RDNA 2 открывает возможности использования более развитых средств поддержки графики за счет установки более производительных вычислительных блоков RDNA 2 (до 12). Новая интегрированная конструкция Ryzen Embedded V3000 поддерживает работу с памятью нового поколения DDR5-4800 и позволяет развивать мощность до 54 Вт.

Новый чип AMD Ryzen Embedded V3000 выстроен на базе Zen 3+ и RDNA 2 с поддержкой памяти DDR5

Утечка в Twitter данных о процессоре AMD Ryzen Embedded V3000


С точки зрения внутреннего строения, как сообщил Патрик Шур, новые процессоры AMD Ryzen Embedded V3000 имеют мощный вычислительный процессорный модуль, построенный на передовой 6-нм микроархитектуре Zen 3. Именно эта микроархитектура найдет применение и в будущих процессорах Rembrandt. Производитель дал ей новое наименование - Zen 3+, хотя пока нет точных сведений, какие именно существенные изменения следует ждать с ее приходом по сравнению с базовым вариантом Zen 3. Конечно, кроме оптимизации вычислительных процессов.

По данных Шура, чипы Ryzen Embedded V3000 имеют до 8 процессорных ядер с поддержкой до 16 вычислительных потоков. Информации о применяемой частотной полосе не предоставляется, но эксперты рассчитывают увидеть ее рост.



Особый интерес вызвала информация о тепловых пакетах. Шур сообщает, что AMD планирует выпускать два типа чипов - мощностью в диапазоне 15-30 Вт и 35-54 Вт.

Новый чип AMD Ryzen Embedded V3000 выстроен на базе Zen 3+ и RDNA 2 с поддержкой памяти DDR5


Ожидается, что в новом проекте AMD откажется от использования графической архитектуры Vega и перейдет на более новую архитектуру RDNA 2. С учетом тренда, в Ryzen Embedded V3000 появятся 12 вычислительных блоков RDNA 2, что в общей сложности добавит 768 ядер. Они будут работать на более высоких тактовых частотах, чем нынешние модели.



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