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Обновление Google Chrome вызвало массовый сбой среди российских пользователей

22 июня 2021, 10:44




Сегодня, 22 июня, в 9 часов утра... нет, война не началась. Но случилась беда: многие российские пользователи мобильной версии браузера Chrome столкнулись с проблемой непрерывного перезапуска своего браузера. После загрузки/включения смартфона и автоматической активации браузера Chrome телефон переходил в режим сбоя. Он сопровождался перезагрузкой с последующей попыткой обновления браузера. Процесс повторялся циклически через каждые 5 секунд. Пользоваться телефоном в таких условиях становилось невозможно.

Утреннее обновление мобильного браузера Google Chrome вызвало массовый сбой среди российских пользователей


Как стало известно через социальные сети, необычное поведение программы вызвало панику среди пользователей. Большинство остались без доступа к интернету. Кто-то пытался обновить приложение, кто-то почистить кеш, кто-то просто перезагружался - ничего не помогало.

Опытные пользователи нашли единственное решение - принудительно отключить приложение (именно отключить, а не перевести в фоновый режим). Это спасло от недоступности в сети (потому что пользоваться телефоном в режиме постоянной перезагрузки было невозможно), но лишило возможности пользоваться браузером и выхода в интернет. Не пострадали только те пользователи, которые установили (или уже имели установленным) альтернативный браузер.

Утреннее обновление мобильного браузера Google Chrome вызвало массовый сбой среди российских пользователей


Обращение в клиентскую службу поддержки Google тоже не дало результатов. В службе предлагали откатить последнее обновление и ждать дальнейших разъяснений.

Причиной сбоя, по всей видимости, стало неудачное обновление мобильной версии Google Chrome, которое было распространено сегодня ночью. По всей видимости, проблема коснулась только российских пользователей, потому что информации об аналогичном сбое в других сегментах мировой сети нет.

Утреннее обновление мобильного браузера Google Chrome вызвало массовый сбой среди российских пользователей


В настоящее время Google работает над исправлением проблемы.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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