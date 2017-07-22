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Samsung лукавит, что не будет закупать OLED-панели у LG Display

22 июня 2021, 13:33




Samsung категорически отвергла любые намеки о том, что компания занимается закупкой OLED-панелей у LG Display для оснащения своих телевизоров. Это заявление стало ответом на многочисленные слухи, которые расплодились в последние месяцы в сети. Причиной закупок называли то, что Samsung, якобы, испытывает большие проблемы с исполнением заказов на производство OLED-панелей собственными силами и поэтому вынуждена начать их закупку у внешнего производителя.

Samsung лукавит, что не будет закупать OLED-панели у LG Display


Несмотря на категорический тон со стороны Samsung, информация о сотрудничестве двух компаний, фактически являющихся прямыми конкурентами на рынке, не вызывала удивления как минимум еще год назад. THG.ru сообщал об этом. Тогда стало известно, что LG давно осуществляет поставки в Samsung своих больших LCD-панелей, выпускаемых на заводе в Гуанчжоу, Китай. Эта практика стала обыденной после 2017 года, когда произошло резкое падение поставок панелей от Sharp, которые закупала Samsung. После этого южнокорейской компании пришлось искать замену среди других поставщиков, чтобы исполнять договорные обязательства в сроки и в полном объеме. Активное сотрудничество LG и Samsung Electronics продолжается уже как минимум четыре года и в настоящее время распространяется также на OLED- и QLED-панели.

Нужно отметить, зачем Samsung пошла на эту шумиху. Как стало известно, заявления об отсутствии контактов с LG также сопровождаются заявлениями, что у Samsung нет необходимости для закупки OLED-панелей у внешнего поставщика, потому что в компании считают наилучшим выбором для оснащения телевизоров технологию QLED, а не OLED.

В частности, об этом сказал Чон Хи Хан, президент подразделения дисплеев (VD): «Нет никаких изменений в представлении о том, что наши QLED-телевизоры имеют лучшее качество изображения, чем OLED-телевизоры. Я пытаюсь дать понять, что слухи беспочвенны».

В то же время, как известно из слухов, Samsung может заказать 2-3 млн OLED-панелей для телевизоров у LG Display во втором полугодии 2021 года или первом полугодии 2022 года. На этот шаг Samsung вынуждена идти из-за снижения прибыли от продаж LCD-дисплеев. Отмечается, что Samsung испытывает серьезное конкурентное давление со стороны китайских производителей телевизоров - HiSense, TCL и Xiaomi.

Samsung лукавит, что не будет закупать OLED-панели у LG Display


Причиной отказов от слухов также называют то, что за последнее десятилетие Samsung потратила очень много денег на маркетинг против OLED-телевизоров. Мнение об этом широко распространено в отрасли. Поэтому сейчас, когда компания не слишком торопится с выходом на рынок OLED-телевизоров, ей приходится акцентировать свой маркетинг на продвижение QLED, а не OLED, чтобы выглядеть последовательной для рынка.



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