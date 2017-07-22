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Intel заявила о ведущей роли в разработке технологий для сетей 5G

22 июня 2021, 14:49




Intel заявила о своей ведущей роли в строительстве сетей 5G. Анонс был сделан в рамках онлайн-мероприятия MWC 2021. Компания продемонстрировала несколько новаторских сетевых развертываний на основе собственных технологий и представила новую сетевую платформу Intel.

Intel объявила о наращивании своего продуктового портфеля для сетей 5G и периферийных устройств. Компания подтвердила свое лидерство в технологическом оснащении виртуальных сетей радиодоступа (vRAN), отметив, что почти все коммерческие vRAN работают на технологии Intel. Отмечено, что в предстоящие годы планируется развернуть от сотен до несколько «сотен тысяч», а в конечном счете до нескольких миллионов базовых станций vRAN в глобальном масштабе.

Intel заявила о ведущей роли в разработке технологий для сетей 5G


Основными операторами, которые развертывают свои решения на базе технологий Intel, выступают Deutsche Telekom, Dish Wireless и Reliance Jio. Например, Reliance Jio объявила о совместном с Intel внедрении инноваций в области радиосвязи и строительства беспроводной сети 5G, включая применения в смежных областях, таких как искусственный интеллект, облачные и периферийные вычисления.

Deutsche Telekom использует технологию Intel FlexRAN с ускорителями O-RAN Town для развертывания масштабируемой высокопроизводительной сети O-RAN в Нойбранденбурге (Германия) с населением 65 000 человек.

DISH Wireless применяет технологии Intel при создании первой облачной сети 5G в США. Первый запуск будет осуществлен в Лас-Вегасе, а затем сеть расширится до общенациональных масштабов.

Intel заявила о ведущей роли в разработке технологий для сетей 5G


Intel предлагает разнообразный портфель продуктов для работы на периферии, включая многофункциональные микросхемы, в том числе процессоры Intel Xeon D нового поколения, а также предварительно настроенные решения Edge-to-Cloud, предоставляемые через глобальную партнерскую экосистему.



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