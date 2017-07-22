В преддверие ожидаемого анонса AMD, связанного с развитием поддержки технологии FidelityFX Super Resolution (FSR) - собственной технологии повышения разрешения изображения за счет применения ИИ-алгоритмов - компания NVIDIA сообщила о намерении в ближайшем будущем сделать ряд крупных анонсов, связанных с аналогичной собственной функцией - DLSS 2.0. У каждого решения есть свои преимущества, поэтому каждая компания старается акцентировать внимание именно на них.
Прежде всего, NVIDIA собирается объявить о поддержке DLSS 2.0 в предстоящих релизах топовых игр Unreal Engine 5 и в текущей версии UE 4. Они пополнят список из 55 игр, которые уже поддерживают эту технологию. Это указывает, что предел не достигнут. Поддержка DLSS 2.0 сейчас имеется в движке Rockstar Games RAGE, на котором работают RDR2, CryEngine, Decima, AnvilNext, REDEngine и другие программы.
Особенностью поддержки DLSS от NVIDIA является то, что этот алгоритм сверхвысокого разрешения с улучшенным ИИ можно применять для повышения частоты кадров благодаря использованию видеокарт серии RTX. Благодаря этому, обеспечивается качество изображения, близкое к оригинальному. Эксклюзивная технология NVIDIA является одной из основных причин, которая заставляет геймеров покупать видеокарты NVIDIA, отказываясь от конкурирующих с ними видеокарт AMD.
Наращивая давление, NVIDIA также готовится объявить, что поддержка DLSS 2.0 скоро появится и в других тайтлах, включая Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, DOOM Eternal (патч запланирован на 29 июня), Rust и другие.
Наконец, NVIDIA собирается объявить о совместной работе с Valve над внедрением поддержки DLSS в Linux за счет использования Proton. Это позволит играть в игры класса AAA для Windows в Linux с включенным DLSS.
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