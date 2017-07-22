Американская компания Sabrent расширила свою линейку внешних твердотельных накопителей, добавив в нее модель Rocket XTRM-Q на 16 Тбайт. Новый SSD выглядит значительно «потяжелевшим» на фоне аналогичной модели Sabrent Rocket XTRM-Q, выпущенной год назад с вдвое меньшей максимальной емкостью - на 8 Тбайт.
Новая модель является, по сути, сдвоенным блоком из двух «половинок» - субблоков по 8 Тбайт. По умолчанию, все доступное пространство размечено под единый массив емкостью 16 Тбайт. Допускается реконфигурация в соответствии с RAID 1, что позволит хранить данные с более высокой надежностью, благодаря избыточности. Можно также использовать накопитель как JBOD-массив для последовательного записи.
Что выделяет Sabrent XTRM-Q, так это его спаренный режим интерфейсной работы, в котором участвуют Thunderbolt 3 и USB 3.2. При передаче данных через интерфейс Thunderbolt скорость последовательной записи доходит до 2500 Мбайт/с.
В отличие от прежней модели XTRM-Q на 8 Тбайт, новый SSD на 16 Тбайт отличается более крупными размерами корпуса. Он изготовлен из алюминия и играет также роль теплоотвода. Внешняя поверхность корпуса покрыта съемной силиконовой оболочкой.
При работе SSD-накопителя требуется его подключение к внешнему питанию через прилагаемый блок.
Новый накопитель продается по цене 2899 долларов (212 000 руб.).