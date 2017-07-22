Как сообщает агентство Reuters, иранская полиция провела массовое задержание майнеров в ходе операции, связанной с борьбой против майнинга.
Запрет на майнинг был введен в конце мая на четыре месяца, в течение которых в стране запрещено майнить криптовалюты, такие как биткоин. Запрет был введен в рамках предпринимаемых руководством страны усилий по сокращению случаев отключения электроэнергии в стране. По мнению местных чиновников, во время начавшегося жаркого и засушливого лета в стране резко возрос спрос на электроэнергию. Виновниками резкого скачка местные власти назвали майнеров.
Как сообщает Reuters, в ходе проведенной полицией операции было задержала около 7000 майнеров. Все они обвиняются в незаконном майнинге на криптовалютной ферме - заброшенной фабрике на западе столицы.
По данным аналитической компании Elliptic, на майнеров Ирана приходится около 4,5% мировой добычи биткоинов. По оценкам полиции, это дает им доход в сотни миллионов долларов.
В то же время криптовалюты пользуются в Иране большим спросом, потому что они позволяют уменьшить воздействие от санкций, введенных со стороны США. Санкции были введены в 2018 году тогдашним президентом Дональдом Трампом за выход Ирана из ядерной сделки 2015 года. В настоящее время администрация президента США Джо Байдена и другие мировые державы ведут переговоры с Ираном, чтобы возобновить сделку. Это позволит снять санкции.
В последние годы правительство Ирана лояльно относилось к майнингу. Оно обеспечило дешевую электроэнергию, но требовало от майнеров продажу полученных биткоинов центральному банку. Тегеран разрешает использовать криптовалюту, добытую в Иране, для оплаты импорта разрешенных товаров.
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