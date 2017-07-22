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ZTE MyOS теперь поддерживает систему обмена сообщениями 5G Messaging

22 июня 2021, 20:51




Программная надстройка ZTE MyOS поддерживает новую систему обмена сообщениями для сетей 5G, получившую название 5G Messaging.

Сообщается, что 5G Messaging значительно улучшает передачу мультимедийных сообщений, реализует т.н. коммерческий обмен сообщениями, работу чат-ботов, системы «карусель» (вставки текстовых и видеоэлементов под один рекламный ролик) и даже работу системы оплаты.

ZTE MyOS поддерживает систему обмена сообщениями 5G Messaging


Передаваемые в сетях 5G сообщения теперь будут включать не только аудио и видеопотоки, но и данные о геолокации. Новый сервис обеспечит обмен сообщениями через Wi-Fi и групповые чаты.

Системная интерфейсная надстройка ZTE MyOS появилась в марте этого года для индивидуализации пользовательского интерфейса. Эта программная надстройка, которая устанавливается поверх ОС Android 11. Новая интерфейсная надстройка ZTE MyOS для смартфонов выпущена на замену существующего инструмента MiFavor, созданного также силами разработчиков ZTE.

Первым смартфоном с системой ZTE MyOS стала модель Axon S30. ZTE сразу присвоила ей версию MyOS 11, указывая тем самым на преемственность к надстройке MiFavor 10.5, которая устанавливалась в предыдущей модели смартфона (ZTE Axon 20).

ZTE MyOS поддерживает систему обмена сообщениями 5G Messaging


Разработка ZTE MyOS была запущена разработан после того, как руководство ZTE отказалось от использования Huawei HarmonyOS для своих смартфонов по понятным причинам.

ZTE объявила о добавлении поддержки 5G Messaging в MyOS. На текущий момент только три телефона ZTE поддерживают обмен сообщениями 5G. Это - ZTE S30, Axon 30 Pro и Axon 30 Ultra.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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