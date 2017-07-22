Старший директор Tesla по искусственному интеллекту Андрей Карпати сообщил на 4-й Международной конференции CCVRP 2021 по компьютерному зрению и распознаванию образов, что в распоряжении инженеров Tesla имеется собственный суперкомпьютерный кластер, оснащенный 720 нодами графических процессоров машинного обучения A100 на платформе Ampere. Суммарное количество графических блоков составляет 5760.
С учетом выстроенной мощности суммарная производительность cуперкомпьютерного кластера Tesla оценивается в 1,8 exaFLOPs (720 узлов х 312 TFLOPs -FP16-A100 х 8 GPU/нод).
Чтобы оценить доступную вычислительную мощность, можно сравнить эту модель с гордостью российского Сбера - суперкомпьютером «Кристофари» SberCloud, также собранном на аналогичном оборудования NVIDIA. По данным суперкомпьютерного рейтинга TOP-500 по состоянию на ноябрь 2020 года производительность суперкомпьютера SberCloud составляет 6669 petaFLOPs, а пиковая - 8790 petaFLOPs. Даже на пиковой мощности производительность «Кристофари» в 200 раз ниже, чем у суперкомпьютера Tesla.
Объем хранилища памяти Tesla составляет 10 Пбайт NVMe горячего уровня. Коммуникационный интерфейс суперкомпьютера обеспечивает передачу данных со скоростью 640 Тбит/сек.
Со слов Карпати, этот «безумный» по доступной мощности суперкомпьютер активно используется инженерами Tesla при обработке крупных массивов данных, необходимых для разработки и настройки технологий автономности автомобиля. Как заявил представитель Tesla, суперкомпьютер Tesla мог бы занять 5 место в мировом рейтинге «по количеству FLOPS», если бы Tesla подала заявку.
Зачем это нужно? Автомобили Tesla записывают видео с восьми камер, каждая из которых делает это со скоростью 36 кадр/сек. В результате для одного теста собирается около 1 млн 10-секундных видеоклипов суммарным размером 1,5 Пбайт. Эти данные используются для обучения глубоких нейронных сетей Tesla технологиям автопилотирования и самоуправления.
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