РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Платформы NVIDIA Jetson избавили от серьезных уязвимостей

23 июня 2021, 14:08




Компания NVIDIA выпустила серию обновлений для устранения в общей сложности 26 выявленных уязвимостей для серии аппаратных модулей Jetson. Все уязвимости относятся к высокому уровню опасности. Они могут быть использованы злоумышленниками, например, для повышения привилегий. В случае их использования это может привести к отказу в обслуживании и раскрытию информации.

Чипсеты NVIDIA Jetson «залатали» от серьезных уязвимостей


Встраиваемые системы NVIDIA Jetson для автономных машин нового поколения представляют собой ИИ-платформу, которая может применяться для любых автономных устройств. Они обеспечивают высокую производительность и энергоэффективность. Каждое решение представляет собой систему-на-модуле (SOM) с процессором, графической картой, системой управления питанием PMIC, памятью DRAM и флэш-памятью, что позволяет сэкономить средства и время на разработку. Продукты Jetson отличаются тем, что позволяют выстраивать масштабируемые решения под конкретные задачи.

Чипсеты NVIDIA Jetson «залатали» от серьезных уязвимостей


Как сообщила NVIDIA, все проблемы с уязвимостями были выявлены Фредериком Перрио из Apple Media Products. NVIDIA поблагодарила его за оказанную помощь.

В список продуктов, подверженных уязвимостям, попали изделия разных серий - Jetson TX1, серии TX2, TX2 NX, серии AGX Xavier, Xavier NX, а также Nano и Nano 2GB под управлением всех версий Jetson Linux до 32.5.1.

Наиболее серьезной названа уязвимость CVE 2021‑34372. По оценке CVSS она имеет уровень опасности 8,2. Данная уязвимость связана с ошибкой переполнения буфера в доверенной среде выполнения (TEE), что может привести к раскрытию информации, повышению привилегий и отказу в обслуживании.

Восемь других критических недостатков, обнаруженных разработчиком из Apple, связаны с внесением изменений в содержимое памяти, переполнением стека и проверкой на отсутствие границ в TEE, а также переполнением кучи, что может влиять на загрузчик и приводить к выполнению произвольного кода, отказу в обслуживании и раскрытию информации.

Чипсеты NVIDIA Jetson «залатали» от серьезных уязвимостей


Компания NVIDIA также отметила, что остальные недостатки, также связанные с Trusty и Bootloader, могут быть использованы для оказания неблагоприятного воздействия на исполнение кода, вызывая отказ в обслуживании и раскрытие информации.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Суперкомпьютер Tesla в 200 раз мощней суперкомпьютера «Кристофари» SberCloud
  • Intel выпустил инфраструктурный процессор IPU на базе FPGA
  • DEPO Computers выпустил российские серверы и СХД на базе процессоров Эльбрус-8СВ
  • SK Hynix раскрыла характеристики лабораторных образцов памяти нового типа HBM3
  • SK Hynix поставил клиентам бракованные пластины DRAM, но уже отозвал брак

    • следующая новость
    Новый интерфейс «Пуск» в Windows 11 вызвал негодование технических экспертов

    предыдущая новость
    Суперкомпьютер Tesla в 200 раз мощнее суперкомпьютера «Кристофари» SberCloud

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Обзор блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W Лучшая видеокарта для игр Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V Лучший SSD Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 июня, 2021

    ASRock представил концептуальный мини-ПК DeskMini Max объемом 10 литров

    Vivo заинтересовалась чипсетом Samsung Exynos 2200 с AMD RDNA2 на борту

    Seagate выпустил самовосстанавливающийся СХД Exos CORVAULT корпоративного класса

    Новый интерфейс «Пуск» в Windows 11 вызвал негодование технических экспертов

    Платформы NVIDIA Jetson избавили от серьезных уязвимостей

    Суперкомпьютер Tesla в 200 раз мощнее суперкомпьютера «Кристофари» SberCloud

    Google вызвал сбои у пользователей Android-устройств по всему миру

    AMD анонсировала технологию FidelityFX Super Resolution

    22 июня, 2021

    ZTE MyOS теперь поддерживает систему обмена сообщениями 5G Messaging

    В Иране задержали 7000 майнеров на компьютерной ферме на окраине Тегерана

    Sabrent выпустил внешний SSD-накопитель Rocket XTRM-Q емкостью 16 Тбайт

    NVIDIA добавит поддержку DLSS 2.0 в UE 5, Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, DOOM Eternal, Rust

    Intel заявила о ведущей роли в разработке технологий для сетей 5G

    Samsung лукавит, что не будет закупать OLED-панели у LG Display

    Обновление Google Chrome вызвало массовый сбой среди российских пользователей

    AMD Ryzen Embedded V3000 построен на базе Zen 3+ и RDNA 2 с поддержкой памяти DDR5

    21 июня, 2021

    Samsung запустил проверку Android 12 на совместимость с Galaxy S21

    Рекламные видеоролики Amazon, OPPO и Apple попали в Tоп-10 фестиваля «Каннские львы 2021»

    AOC выпустил игровой монитор AG274QXM с подсветкой Mini LED

    Intel выпустил инфраструктурный процессор IPU на базе FPGA

    ССЫЛКИ