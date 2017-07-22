В преддверии официального анонса новой версии Windows 11, который должен состояться 24 июня, резко вырос интерес к тому, что готовится показать Microsoft. Уже сейчас в сети появились первые скриншоты пользовательского интерфейса новой ОС Microsoft. Они вызывают разные чувства, вплоть до ненависти и негодования.
Особенностью нынешнего момента многие называют то, что они уже не рассматривают настольные версии ОС от Microsoft и Apple как самостоятельные разработки, как минимум с точки зрения интерфейса. Широкое проникновение мобильных систем привело к ожиданию конвергенции пользовательских интерфейсов.
Ранее Microsoft неоднократно заявляла о желании объединить мобильный и настольный опыт работы с устройствами. Фактически сейчас многие ждут, что Microsoft предложит Windows 11 как качественно отличающийся по своему пользовательскому интерфейсу продукт.
Согласно появившимся утечкам, Windows 11 будет отличаться рядом интересных визуальных элементов. Степень их новизны оценивают высоко, отмечая, что система претерпела столь кардинальные изменения впервые за последние годы.
Возможно, наиболее бросающимся в глаза визуальным изменением станет меню «Пуск» и Панель задач - они передвинутся к центру в нижней части экрана. Такими они выглядят на скриншотах, предоставленных изданием DigitalTrends.
Оценка новшества разная. Но в сети уже нарастает волна негодования со стороны технически подкованных пользователей. Они выражают свое недовольство новой ориентацией меню «Пуск». Кто-то сравнивает ее с неудачным интерфейсом эмулятора Windows 10X, другие просят вернуть интерфейс меню «Пуск» Windows 7, называя вариант Windows 10 сносным, а новую версию «просто ужасной».
Разработчики Microsoft уже поспешили успокоить негодующих экспертов, заявив, что добавили возможность вернуть прежний интерфейс.
Windows 11 tip: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowClassicMode DWORD=0x1 to enable classic Start pic.twitter.com/xIfyCw68z9
Очевидно, что Microsoft постаралась отдать дань вкусам «смартфоно-любителей»: закругленные уголки стали привлекательными, как у «хорошей мобилы». Многие отмечают «наличие в Windows 11 стиля и атмосферы macOS».
Microsoft планирует прекратить поддержку Windows 10 в 2025 году. Поэтому привыкать к Windows 11 придется сразу.
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