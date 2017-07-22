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Seagate выпустил самовосстанавливающийся СХД Exos CORVAULT корпоративного класса

23 июня 2021, 17:47




Компания Seagate Technology выпустила новую линейку интеллектуальных систем хранения данных Exos CORVAULT корпоративного уровня.

Ее главные отличия кроются в упрощении процедуры управления данными, что позволяет существенно сократить объем вмешательства человека в процессы работы макропериферии и ЦОДа. Уникальность нового решения в применении бесшовной технологии самовосстановления данных. В новых СХД реализован принцип Set-and-Forget («Установил и Забыл»).

Seagate выпустил самовосстанавливающуюся блочную СХД Exos CORVAULT корпоративного класса


Новая система Exos CORVAULT использует высокоплотную упаковку данных и предоставляет производительность на уровне SAN. В ее основе задействована революционная архитектура хранения Seagate, использующая технологию ASIC VelosCT шестого поколения, защиту данных ADAPT и функцию автономного восстановления дисков Autonomous Drive Regeneration (ADR).

Seagate выпустил самовосстанавливающуюся блочную СХД Exos CORVAULT корпоративного класса


Согласно спецификации, система Exos 4U106 (12 Гбит/с), разработанная на платформе Seagate CORVAULT, обеспечивает доступность 99,999% и отличается высокой надежностью хранения. Шасси имеет размер 4U и вмещает 106 жестких дисков, занимая в стойке всего семь дюймов (18 см). Конструкция оптимизирована для максимальной производительности дисков путем защиты от вибрационных и акустических помех, перегрева и сбоев электропитания.

В системе используется сдвоенный контроллер на базе новой микросхемы Seagate VelosCT. Он оптимизирует параллельную работу приводов, обеспечивая высокую производительность. Благодаря технологии Seagate Advanced Distributed Autonomic Protection Technology (ADAPT), осуществляется автоматическое распределение данных по всем доступным дискам, обеспечивается расширенная защита и быстрое восстановление без ущерба для производительности.

Seagate выпустил самовосстанавливающуюся блочную СХД Exos CORVAULT корпоративного класса


Новые продукты используют технологию автономного восстановления привода (ADR). Она представляет собой систему самокоррекции и восстановления нормальной работы привода без вмешательства человека. Технология была разработана внутренним подразделением Seagate и позволяет вернуть большинство дисков в надежное рабочее состояние путем перенастройки диска для обхода сбойных кластеров.



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