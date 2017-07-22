РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Vivo заинтересовалась чипсетом Samsung Exynos 2200 с AMD RDNA2 на борту

23 июня 2021, 19:09




Новый чипсет Exynos, совместная разработка Samsung и AMD, может появиться не только в смартфонах Samsung Galaxy, как сообщалось ранее, но и в аппаратах других производителей. Пока эта информация просочилась в сеть только в виде слухов, но даже их простое появление уже отражает сенсационность такого поворота событий.

Vivo заинтересовался чипсетом Samsung Exynos 2200 с AMD RDNA2 на борту


Ожидается, что Samsung анонсирует новый чипсет Exynos 2200, использующий интегрированный графический процессор AMD RDNA2, уже в июле. Об этом THG.ru сообщал буквально на днях. До сих пор была информация только о том, что Samsung планирует устанавливать их лишь в свои флагманские смартфоны Galaxy. Как оказалось, за этим стоит большой сюрприз.

В социальной сети Weibo появилась информация, что интерес к новому мощному чипсету Samsung+AMD проявил другой производитель смартфонов. Его интерес к Exynos 2200 скорее всего был продиктован появлением там графики AMD, что способно вывести оснащенный этим чипсетом смартфон на новый уровень производительности и возможностей. В частности, сообщалось о появлении поддержки трассировки лучей - важной функцию для игр.

Vivo заинтересовался чипсетом Samsung Exynos 2200 с AMD RDNA2 на борту


По словам пользователя Weibo Arsenal, другим производителем, который готов оснастить свою премиальную модель чипсетом Exynos 2200, может стать Vivo - дочерняя компания китайского конгломерата BBK Electronics.

В его заявлении есть неточности. Он по какой-то причине назвал новый чипсет кодовым именем Orion. В то же время в прошлом Vivo уже выступала партнером Samsung, и использовала чипсеты Exynos в своих смартфонах высокого класса. Возможно, Vivo намерена повторить прошлый опыт на новом технологическом уровне.

Прежняя версия Exynos 2100 была близка по производительности к уровню Snapdragon 888. Узким местом был графический процессор Mali, который уже отстал по своим возможностям от ожиданий рынка. В Exynos 2200 планируется установить графический процессор AMD RDNA2 взамен Mali.

По слухам, Exynos 2200 может напоминать по характеристикам Snapdragon 895, который также будет производиться по технормам 4 нм.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Новая чип Samsung с AMD-графикой RDNA2 появится в июле
  • AMD и Samsung ведут совместную разработку чипсета Exynos с графикой RDNA 2
  • Google создает чипсет Whitechapel для Pixel 6 с развитой поддержкой ML и AI
  • Qualcomm представила чипсет Snapdragon 778G 5G
  • Samsung ведет разработку чипсета Exynos 2200 уровня Apple M1

    • следующая новость
    ASRock представил концептуальный мини-ПК DeskMini Max объемом 10 литров

    предыдущая новость
    Seagate выпустил самовосстанавливающийся СХД Exos CORVAULT корпоративного класса

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Обзор блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W Лучшая видеокарта для игр Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V Лучший SSD Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 июня, 2021

    ASRock представил концептуальный мини-ПК DeskMini Max объемом 10 литров

    Vivo заинтересовалась чипсетом Samsung Exynos 2200 с AMD RDNA2 на борту

    Seagate выпустил самовосстанавливающийся СХД Exos CORVAULT корпоративного класса

    Новый интерфейс «Пуск» в Windows 11 вызвал негодование технических экспертов

    Платформы NVIDIA Jetson избавили от серьезных уязвимостей

    Суперкомпьютер Tesla в 200 раз мощнее суперкомпьютера «Кристофари» SberCloud

    Google вызвал сбои у пользователей Android-устройств по всему миру

    AMD анонсировала технологию FidelityFX Super Resolution

    22 июня, 2021

    ZTE MyOS теперь поддерживает систему обмена сообщениями 5G Messaging

    В Иране задержали 7000 майнеров на компьютерной ферме на окраине Тегерана

    Sabrent выпустил внешний SSD-накопитель Rocket XTRM-Q емкостью 16 Тбайт

    NVIDIA добавит поддержку DLSS 2.0 в UE 5, Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, DOOM Eternal, Rust

    Intel заявила о ведущей роли в разработке технологий для сетей 5G

    Samsung лукавит, что не будет закупать OLED-панели у LG Display

    Обновление Google Chrome вызвало массовый сбой среди российских пользователей

    AMD Ryzen Embedded V3000 построен на базе Zen 3+ и RDNA 2 с поддержкой памяти DDR5

    21 июня, 2021

    Samsung запустил проверку Android 12 на совместимость с Galaxy S21

    Рекламные видеоролики Amazon, OPPO и Apple попали в Tоп-10 фестиваля «Каннские львы 2021»

    AOC выпустил игровой монитор AG274QXM с подсветкой Mini LED

    Intel выпустил инфраструктурный процессор IPU на базе FPGA

    ССЫЛКИ