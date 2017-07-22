Новый чипсет Exynos, совместная разработка Samsung и AMD, может появиться не только в смартфонах Samsung Galaxy, как сообщалось ранее, но и в аппаратах других производителей. Пока эта информация просочилась в сеть только в виде слухов, но даже их простое появление уже отражает сенсационность такого поворота событий.
Ожидается, что Samsung анонсирует новый чипсет Exynos 2200, использующий интегрированный графический процессор AMD RDNA2, уже в июле. Об этом THG.ru сообщал буквально на днях. До сих пор была информация только о том, что Samsung планирует устанавливать их лишь в свои флагманские смартфоны Galaxy. Как оказалось, за этим стоит большой сюрприз.
В социальной сети Weibo появилась информация, что интерес к новому мощному чипсету Samsung+AMD проявил другой производитель смартфонов. Его интерес к Exynos 2200 скорее всего был продиктован появлением там графики AMD, что способно вывести оснащенный этим чипсетом смартфон на новый уровень производительности и возможностей. В частности, сообщалось о появлении поддержки трассировки лучей - важной функцию для игр.
По словам пользователя Weibo Arsenal, другим производителем, который готов оснастить свою премиальную модель чипсетом Exynos 2200, может стать Vivo - дочерняя компания китайского конгломерата BBK Electronics.
В его заявлении есть неточности. Он по какой-то причине назвал новый чипсет кодовым именем Orion. В то же время в прошлом Vivo уже выступала партнером Samsung, и использовала чипсеты Exynos в своих смартфонах высокого класса. Возможно, Vivo намерена повторить прошлый опыт на новом технологическом уровне.
Прежняя версия Exynos 2100 была близка по производительности к уровню Snapdragon 888. Узким местом был графический процессор Mali, который уже отстал по своим возможностям от ожиданий рынка. В Exynos 2200 планируется установить графический процессор AMD RDNA2 взамен Mali.
По слухам, Exynos 2200 может напоминать по характеристикам Snapdragon 895, который также будет производиться по технормам 4 нм.
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