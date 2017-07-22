РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

ASRock представил концептуальный мини-ПК DeskMini Max объемом 10 литров

23 июня 2021, 22:24




Тайваньская компания ASRock объявила о выпуске концептуальной компактной модели мини-ПК DeskMini Max на платформе AMD. Объем корпуса составляет всего 10 л. Эксперты уже назвали новую модель стандартом для высокопроизводительных мини-ПК современного типа.

ASRock представил концептуальный мини-ПК DeskMini Max с объемом 10 литров


DeskMini Max поддерживает новейшие настольные процессоры AMD Ryzen серии 5000/4000/3000/2000 мощностью до 105 Вт, может использовать дискретную видеокарту, допускает установку до четырех модулей памяти DDR4 U-DIMM общим объемом до 128 Гбайт. Для такого необычного форм-фактора используется фирменная материнская плата с сокетом AM4. В сборе система обеспечивает высокую производительность и подходит для выполнения повседневных задач, игр, работы с бизнес-приложениями, для домашних развлечений и решения креативных задач, например, связанных с созданием контента.

ASRock представил концептуальный мини-ПК DeskMini Max с объемом 10 литров


Для подключения внешних карт имеется четыре слота PCIe. В такой конфигурации возможна установка периферийных устройств различного типа, включая карты PCIe (длиной до 20 см), 5,25-дюймовый оптический привод, 3,5-дюймовый жесткий диск или жидкостной радиатор.

ASRock представил концептуальный мини-ПК DeskMini Max с объемом 10 литров


Благодаря поддержке функции RAID и наличию четырех слотов U-DIMM с поддержкой модулей памяти ECC, можно собрать хороший комплект рабочей мини-станции DeskMini Max, которая будет отличаться гибкими возможностями и будет готова к работе с любыми приложениями.

Для подключения монитора и других внешних устройств доступны один порт DisplayPort, один порт HDMI, один разъем D-Sub. В результате можно одновременно подключить до трех мониторов без добавления дополнительной видеокарты. Есть один порт для гарнитуры, один аудиоразъем и сетевой разъем RJ45 Gigabit LAN.

DeskMini Max предоставляет также один SSD-разъем M.2 и два порта SATA, позволяя подсоединить до трех накопителей, и девять портов USB (5 x USB 3.2 Gen1 (1 x Type-C), 4 x USB 2.0). Встроенный порт Type-C на передней панели можно использовать для зарядки мобильного устройства и передачи данных.

ASRock представил концептуальный мини-ПК DeskMini Max с объемом 10 литров


Внутренний блок питания DeskMini Max рассчитан на мощность 500 Вт с сертификатом 80 PLUS бронзового уровня. Блок питания оснащен набором кабелей индивидуальной длины, что упрощает их прокладку, экономит место и обеспечивает лучшую теплоотдачу.

ASRock представил концептуальный мини-ПК DeskMini Max с объемом 10 литров


Производитель отмечает высокую простоту настройки, которая занимает не более нескольких минут.



Ранее редакция THG.ru опубликовала "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)". Не всем нужны крупные настольные системы с мощной графикой, но и совсем простенькие неттопы на основе процессоров начального уровня устраивают далеко не всех. Платформа Hiper Ultion B365(ITX) позволяет за умеренную плату достичь компромисса между компактными размерами ПК и достаточной неигровой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)".

Читайте также:

  • Компактные системы NUC 11 Extreme на базе Intel Tiger Lake прошли тесты в 3DMark
  • Intel выпустила новую серию компактных систем NUC 11 Extreme «Beast Canyon»
  • Моноблок EliteOne 800 G8 AIO оснащен ИИ-системой комфортной гибридной работы
  • iMac на базе M1 лучше Intel iMac в простых задачах, но серьезно уступает в играх
  • Intel готовит к выпуску настольные компьютеры NUC 11 Essential начального уровня

    • предыдущая новость
    Vivo заинтересовалась чипсетом Samsung Exynos 2200 с AMD RDNA2 на борту

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Обзор блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W Лучшая видеокарта для игр Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V Лучший SSD Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 июня, 2021

    ASRock представил концептуальный мини-ПК DeskMini Max объемом 10 литров

    Vivo заинтересовалась чипсетом Samsung Exynos 2200 с AMD RDNA2 на борту

    Seagate выпустил самовосстанавливающийся СХД Exos CORVAULT корпоративного класса

    Новый интерфейс «Пуск» в Windows 11 вызвал негодование технических экспертов

    Платформы NVIDIA Jetson избавили от серьезных уязвимостей

    Суперкомпьютер Tesla в 200 раз мощнее суперкомпьютера «Кристофари» SberCloud

    Google вызвал сбои у пользователей Android-устройств по всему миру

    AMD анонсировала технологию FidelityFX Super Resolution

    22 июня, 2021

    ZTE MyOS теперь поддерживает систему обмена сообщениями 5G Messaging

    В Иране задержали 7000 майнеров на компьютерной ферме на окраине Тегерана

    Sabrent выпустил внешний SSD-накопитель Rocket XTRM-Q емкостью 16 Тбайт

    NVIDIA добавит поддержку DLSS 2.0 в UE 5, Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, DOOM Eternal, Rust

    Intel заявила о ведущей роли в разработке технологий для сетей 5G

    Samsung лукавит, что не будет закупать OLED-панели у LG Display

    Обновление Google Chrome вызвало массовый сбой среди российских пользователей

    AMD Ryzen Embedded V3000 построен на базе Zen 3+ и RDNA 2 с поддержкой памяти DDR5

    21 июня, 2021

    Samsung запустил проверку Android 12 на совместимость с Galaxy S21

    Рекламные видеоролики Amazon, OPPO и Apple попали в Tоп-10 фестиваля «Каннские львы 2021»

    AOC выпустил игровой монитор AG274QXM с подсветкой Mini LED

    Intel выпустил инфраструктурный процессор IPU на базе FPGA

    ССЫЛКИ