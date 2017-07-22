Тайваньская компания ASRock объявила о выпуске концептуальной компактной модели мини-ПК DeskMini Max на платформе AMD. Объем корпуса составляет всего 10 л. Эксперты уже назвали новую модель стандартом для высокопроизводительных мини-ПК современного типа.
DeskMini Max поддерживает новейшие настольные процессоры AMD Ryzen серии 5000/4000/3000/2000 мощностью до 105 Вт, может использовать дискретную видеокарту, допускает установку до четырех модулей памяти DDR4 U-DIMM общим объемом до 128 Гбайт. Для такого необычного форм-фактора используется фирменная материнская плата с сокетом AM4. В сборе система обеспечивает высокую производительность и подходит для выполнения повседневных задач, игр, работы с бизнес-приложениями, для домашних развлечений и решения креативных задач, например, связанных с созданием контента.
Для подключения внешних карт имеется четыре слота PCIe. В такой конфигурации возможна установка периферийных устройств различного типа, включая карты PCIe (длиной до 20 см), 5,25-дюймовый оптический привод, 3,5-дюймовый жесткий диск или жидкостной радиатор.
Благодаря поддержке функции RAID и наличию четырех слотов U-DIMM с поддержкой модулей памяти ECC, можно собрать хороший комплект рабочей мини-станции DeskMini Max, которая будет отличаться гибкими возможностями и будет готова к работе с любыми приложениями.
Для подключения монитора и других внешних устройств доступны один порт DisplayPort, один порт HDMI, один разъем D-Sub. В результате можно одновременно подключить до трех мониторов без добавления дополнительной видеокарты. Есть один порт для гарнитуры, один аудиоразъем и сетевой разъем RJ45 Gigabit LAN.
DeskMini Max предоставляет также один SSD-разъем M.2 и два порта SATA, позволяя подсоединить до трех накопителей, и девять портов USB (5 x USB 3.2 Gen1 (1 x Type-C), 4 x USB 2.0). Встроенный порт Type-C на передней панели можно использовать для зарядки мобильного устройства и передачи данных.
Внутренний блок питания DeskMini Max рассчитан на мощность 500 Вт с сертификатом 80 PLUS бронзового уровня. Блок питания оснащен набором кабелей индивидуальной длины, что упрощает их прокладку, экономит место и обеспечивает лучшую теплоотдачу.
Производитель отмечает высокую простоту настройки, которая занимает не более нескольких минут.