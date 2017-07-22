В этом году Samsung собирается выпустить две новые модели умных часов Galaxy Watch 4. Ожидается, что в них появится ряд существенных улучшений, в частности, новая версия операционной системы Wear OS - над ее улучшением Samsung сейчас работает с Google.
Наиболее ожидаемой датой анонса называют август. В это время, по слухам, Samsung должна показать свои новые складные модели смартфонов. Ивент было бы логично дополнить анонсом умных часов Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch Active 4, считают эксперты.
Хотя уже есть немало подробностей о будущих часах, но у нас до сих пор не было их качественных рендеров. Наконец, эта проблема нашла решение - в сети появились первые изображения дизайна новых моделей Galaxy Watch Active 4.
На первый взгляд новые модели Galaxy Watch Active 4 имеют простой и, можно даже сказать, скучный дизайн. Но он явно выполняет свою работу: новые модели Galaxy Watch Active 4 имеет круглые обводы и отличаются практичностью, хотя не выглядят такими неубиваемыми, как «Командирские».
Как следует из названия, Galaxy Watch Active 4 будут ориентированы на самую широкую пользовательскую аудиторию, для которой важно вести активный образ жизни. На рендерах показаны часы четырех разных цветов с резиновыми ремешками. Здесь нет элементов дизайна в виде вращающегося безеля. В тоже время эксперты ожидают, что он может появиться, чтобы придать часам ощущение настоящих.
Обращает на себя внимание вариант с золотой раскраской. Уже известно, что он не совсем верный: Samsung собирается выпустить вариант в цвете розовое золото - этот цвет более традиционен для вкусов дизайнеров Samsung. Остальные варианты будут: белый, зеленый, черный.
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