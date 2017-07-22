Компания Lenovo объявила о выпуске серии новых устройств для офисной и домашней работы: мобильных рабочих станций ThinkPad P1, P15 и P17 нового поколения, профессионального монитора ThinkVision P34w-20 и док-станции ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock.
Разработка моделей следующего поколения мобильных рабочих станций (ThinkPad P1, ThinkPad P15 и ThinkPad P17) велась с оглядкой на то, чтоы предоставить профессионалам все необходимое для работы в современной децентрализованной среде вне зависимости от места размещения. Принимая во внимание массовый переход компаний к режиму работы «хоум-офис», который позволяет сохранять гибридный график работы, разработчики Lenovo стремились предложить бизнесу новые модели, которые максимально комфортны и современны как по начинке, так и внешне.
Новое поколение мобильных рабочих станций: ThinkPad P1, ThinkPad P15 и ThinkPad P17
Новые модели оснащены мобильными процессорами 11-го поколения Intel Core и Xeon, графическими процессорами NVIDIA (вплоть до NVIDIA RTX A5000) и поддерживают твердотельные накопители PCIe Gen 4. Все компьютеры прошли испытания на сохранение работоспособности в неблагоприятных условиях по военному стандарту MIL и получили сертификат ISV.
Среди новинок выделяется модель ThinkPad P1, которая отличается премиальным дизайном и классическим соотношением сторон (16:10) на пару с высокой производительностью. Ультратонкий ThinkPad P1 оснащен мощной батареей емкостью 90 Вт*ч, модемом 5G (опционально), 16-дюймовым дисплеем с разрешением UHD+ и узкими рамками. Впервые разработчики Lenovo добавили поддержку профессиональной графики (вплоть до NVIDIA RTX A5000) или видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080. При таком оснащении станция способна обеспечить комфортную работу с самыми требовательными приложениями, в том числе хороший рендеринг в реальном времени, высокий уровень анимации и визуализации.
Новое устройство оснащено акустической системой Dolby Atmos, камерой с разрешением FullHD и клавиатурой с увеличенной сенсорной панелью.
На пару с лидером представлены модели ThinkPad P15 и P17. Они также способны справляться со сложными нагрузками, когда необходим высокий уровень производительности. ThinkPad P15 оснащен 15,6-дюймовым UHD OLED-дисплеем, в то время как ThinkPad P17 имеет более крупный, 17,3-дюймовый откалиброванный дисплей, удобный при высоких требованиях к детализации.
Все рабочие станции ThinkPad P нового поколения имеют сертификат NVIDIA Studio, отражающий их готовность поддерживать критически важные рабочие процессы.
Cверхширокий монитор ThinkVision P34w-20
В дополнение к рабочим станциям, Lenovo предложила 34-дюймовый сверхширокий монитор ThinkVision P34w-20 с широким цветовым охватом sRGB - 99% и точной цветопередачей с delta E<2. Его разрешение - WQHD (3440x1440 пикселей), соотношение сторон - 21:9.
Отмечается высокий комфорт при работе за новым монитором, а также соответствие строгим требованиями по безопасной работе, в том числе снижение уровня синего излучения Natural Low Blue Light.
Для питания, передачи данных, видеосигнала и Ethernet монитор снабжен портом USB Type-C с поддержкой 100-Вт зарядки. Lenovo предоставляет также программу ThinkColor для быстрой настройки параметров экрана и управления портами и функциями монитора P34w-20.
Док-станция ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock
Новая док-станция ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock оснащена блоком питания мощностью 300 Вт, что позволяет обеспечивать работоспособность высокопроизводительных мобильных рабочих станций. Кроме того, ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock является одной из первых проводных док-станций с поддержкой технологии Intel AMT для удобства управления.
Рекомендованные розничные цены: от 2300 долларов (167 000 руб.) за рабочие станции ThinkPad P1, P15 и P17; 750 долларов (54 500 руб.) за изогнутый монитор ThinkVision P34w-20 и 450 долларов (32 600 руб.) за док-станцию ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock.